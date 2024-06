5 produções do Globoplay para assistir em julho

Como parte do programa “Resgate”, o serviço de streaming disponibiliza a novela ‘Suave Veneno’, escrita por Aguinaldo Silva e exibida na TV aberta em 1999. A trama centra-se em Waldomiro Cerqueira (José Wilker), um bem-sucedido empresário do ramo de mármores e proprietário da Marmoreal. Ele construiu seu império do zero. Então, ele precisa não apenas administrar o negócio, mas também lidar com os conflitos de sua família, que depende dele e almeja herdar a empresa.

2. The Good Doctor – 7ª Temporada (03/07)

A sétima temporada de ‘The Good Doctor’ encerra a trama que acompanha o dia a dia do Dr. Shaun (Imagem: Reprodução digital | Globoplay)

A sétima temporada marca o final da série que acompanha a vida do Dr. Shaun Murphy (Freddie Highmore). Com o nascimento de seu filho Steven, ele precisa encontrar uma maneira de equilibrar a vida como médico e pai. Ele enfrenta diagnósticos desafiadores, incluindo casos que envolvem pessoas importantes para ele. A produção encerra a história do médico com momentos emocionantes e repletos de aprendizado.