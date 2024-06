Veja os sinais da anorexia nervosa e como tratá-la

A anorexia, também chamada de anorexia nervosa, é um distúrbio alimentar complexo que afeta a saúde física e mental do paciente. Caracterizada por distorção de imagem corporal e medo intenso de ganhar peso, a condição, segundo um levantamento realizado pela Unesp (Universidade Estadual Paulista) em parceria com a Unifal (Universidade Federal de Alfenas), aflige qualquer faixa etária, mas é mais comum em mulheres jovens.

Uma pessoa com anorexia pode apresentar comportamentos incomuns. Conforme o Dr. Thiago Genaro, geralmente o paciente começa a esconder alimentos não ingeridos, como debaixo da cama, na mochila, no banheiro. Além disso, evita fazer refeições com outras pessoas.

Desnutrição severa;

Deficiência nutricional;

Fadiga;

Desmaios;

Problemas cardíacos;

Osteopenia e osteoporose;

Anemia;

Lesões no estômago;

Câimbras;

Perda de cabelo;

Pele seca;

Unhas quebradiças;

Refluxo;

Infertilidade.

Além disso, a condição também pode afetar a saúde mental. “A anorexia contribui com o desenvolvimento de sintomas depressivos e ansiosos, gerando grande sofrimento não apenas para o paciente, mas para toda a família. É comum ocorrer a comorbidade com outros transtornos psiquiátricos, como transtornos de personalidade, dependência química e transtorno obsessivo-compulsivo (TOC). São elevadas as taxas de suicídio entre pacientes com anorexia”, diz o Dr. Thiago Genaro.

Tipos de anorexia

A psicóloga clínica Tatiane Paula explica que a condição pode ser classificada em duas categorias:

Anorexia nervosa restritiva: em que há perda de peso conseguida, principalmente, por meio de dieta, jejum ou exercício excessivo;

em que há perda de peso conseguida, principalmente, por meio de dieta, jejum ou exercício excessivo; Anorexia nervosa purgativa: o indivíduo recorre a episódios de compulsão alimentar seguidos de comportamentos purgativos como vômito autoinduzido, uso excessivo de laxantes e diuréticos.

“É importante ressaltar que os subtipos podem se sobrepor ou alternar ao longo do tempo, e que a classificação é baseada no padrão de comportamento predominante no momento da avaliação”, alerta o Dr. Gustavo Medeiros.

Ao contrário da anorexia, na bulimia o paciente não evita a comida, mas come e se sente culpado (Imagem: KislinkaArt | Shutterstock)

Diferenças entre anorexia e bulimia

A anorexia e a bulimia são transtornos alimentares em que a pessoa se torna obcecada pela magreza e perda de peso. No entanto, apesar de terem características semelhantes, elas diferem em alguns aspectos. Por exemplo, no caso da anorexia, o indivíduo não come por medo de engordar e, muitas das vezes, se enxerga acima do peso, mesmo estando abaixo do ideal.

Na bulimia, a pessoa tem um peso normal, conforme a sua estrutura corporal, ou está um pouco acima do peso, e deseja perder alguns quilos. Porém, come de tudo e, depois, se sente culpada. Para compensar, pratica exercícios físicos de forma intensiva, induz o vômito após as refeições e faz uso de laxantes para evitar o ganho de peso.