Veja os perigos da obesidade para cães e gatos

A obesidade não é apenas um problema crescente na população humana, ela tem afetado cada vez mais cães e gatos. Geralmente é causada por uma combinação de fatores, incluindo dieta desequilibrada, falta de uma rotina de exercício adequada, predisposição genética e até mesmo problemas comportamentais, como alimentação excessiva.

“Assim como a obesidade é um agravante para o surgimento de inúmeras doenças em humanos, ela afeta a qualidade de vida dos pets, pode causar comorbidades e não deve ser menosprezada”, alerta Walérya Mendonça, veterinária e professora do curso de Medicina Veterinária da Faculdade Anhanguera.

Diagnóstico da obesidade em pets

O diagnóstico, sempre realizado por um veterinário, geralmente é dado mediante avaliação clínica do paciente, que inclui histórico médico detalhado, seus hábitos alimentares, de exercício e exame físico. Com isso, o clínico solicitará exames complementares para melhor avaliação do estado geral do animal.