5 estreias do Prime Video em julho

Confira, a seguir, as 5 estreias mais esperadas no Prime Video!

Tiffany “Rex” Simpson (Emma Roberts) luta para realizar seu sonho de se tornar astronauta, enfrentando desafios no competitivo programa de treinamento da NASA. Com a ajuda de sua melhor amiga Nadine (Poppy Liu), ela mostra coragem e determinação para superar suas limitações e alcançar as estrelas, enquanto tenta esconder sua inexperiência científica dos exigentes diretores do programa, Pam (Gabrielle Union) e Logan (Tom Hopper).

2. Divórcio em Família (11/07)

Em “Divórcio em Família”, Ava, devastada com o abandono do marido, descobre segredos que levam a uma jornada de autodescoberta e recomeço (Imagem: Reprodução Digital | Prime Video)

Dirigido e roteirizado por Tyler Perry, o filme narra a história de Ava (Meagan Good), uma bancária jovem e profissional que enfrenta uma devastadora separação quando seu marido, Dallas (Cory Hardrict), a abandona. Determinada a salvar seu casamento, mesmo diante das mínimas chances de reconciliação, ela descobre as crueldades ocultas do ex, que destruíram seu relacionamento e frustraram suas esperanças de encontrar sua verdadeira alma gêmea.