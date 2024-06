15 dicas para consumir chás de ervas e plantas com segurança

As ervas secas não devem ser utilizadas por um período maior do que 3 semanas. Caso queira prolongar o tratamento, sempre deve ser consultado um profissional de saúde.

Os chás de ervas e plantas são bastante utilizados para auxiliar no tratamento de problemas de saúde, devido às suas propriedades medicinais. Contudo, mesmo sendo naturais, podem oferecer certos riscos à saúde. Por isso, confira 15 dicas do farmacêutico homeopata Jamar Tejada para o consumo seguro:

13. Conheça a procedência das ervas

Não consuma ervas que você não consiga identificar ou que sejam conhecidas por serem tóxicas. Algumas plantas podem ser venenosas e causar sérios problemas de saúde.

14. Verifique a qualidade

Ao comprar ervas secas, verifique se elas estão bem conservadas, sem sinais de mofo ou deterioração. Ervas frescas devem estar livres de pesticidas e contaminantes.

15. Não ferva as ervas e plantas por muito tempo

As plantas devem ser preparadas com água quente, mas sem deixar ferver por muito tempo, pois as manter em temperaturas muito altas pode fazer com que elas percam as suas propriedades.