4 looks essenciais para incluir na mala de férias no campo

Quem gosta de passar as férias de inverno no campo tem uma vasta lista de opções de regiões para escolher em todo o Brasil: Chapada Diamantina, na Bahia; Serra da Canastra, em Minas Gerais; Petrópolis, no Rio de Janeiro; Campos do Jordão, em São Paulo; além de uma infinidade de cidades próximas ou não das capitais em todos os estados. Entre todos os planejamentos necessários para essa viagem, um dos pontos que pode gerar dúvidas é como levar consigo opções para manter o estilo e sem passar frio. Por isso, Cristina Giavina-Bianchi Dabbur, head de estilo e produto da marca de vestuário Fillity, lista algumas recomendações de looks para todas as ocasiões, ajudando a facilitar a organização das malas. Vale lembrar que como o Brasil é um país tropical, temos todas as estações simultaneamente e podemos ser surpreendidos com um calorzinho fora de época. 1. Escolha looks coringas Looks coringas fazem a diferença quando se está longe do guarda-roupa (Imagem: Divulgação | Karine Basilio)

A gerente de estilo recomenda looks que possam servir tanto para curtir na casa de campo quanto sair para jantar em algum lugar próximo, por exemplo. “Uma calça de tilly, que tem essa leve transparência, apesar de ser forrada, tem um bom movimento. Combinada com um tricô na parte de cima, traz um toque gostoso, que deixa a pessoa um pouco mais arrumada para essa saidinha”, explica. Além disso, incluir peças coringas pode fazer a diferença quando se está longe de todas as roupas do guarda-roupa de casa. “Por exemplo, a calça de new block, que é uma malha, as pessoas amam, pois tem um conforto e um caimento muito bonito. Compor com uma blusa de lã fina, e finalizar com um maxi-xale deixa o look versátil, podendo ser usado em qualquer ocasião”, diz. 2. Prefira conjuntos em malha canelada Conjuntos de malha canelada são uma precaução para as variações de temperatura (Imagem: Divulgação | Karine Basilio)