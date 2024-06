4 chás ricos em vitamina C para o inverno

A vitamina C, também chamada de ácido ascórbico, é um nutriente essencial para a saúde do corpo, especialmente no inverno, quando as temperaturas caem. Ela é encontrada em uma variedade de alimentos e a sua absorção diária é recomendada por especialistas para ajudar a prevenir e combater infecções e doenças típicas do período.

“A vitamina C atua diretamente nas nossas células de defesa e ajuda a combater os microrganismos causadores de doenças, fortalecendo nossos anticorpos […]. Além disso, é uma substância antioxidante, ou seja, um ativo que inibe a oxidação das células, diminuindo a ação de radicais livres, responsáveis pela ocorrência de diversas enfermidades e processos degenerativos do organismo humano”, explica a farmacêutica Luciana Rocha.

Pensando nisso, selecionamos 4 receitas de chás ricos em vitamina C para você incluir na rotina e potencializar a saúde do corpo. Confira!