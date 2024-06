3 receitas juninas com whey protein 

Pralinê (Imagem: RoYam | Shutterstock) Crédito: EdiCase

A temporada de festas juninas está aí e, para os fãs da culinária fitness, é possível comemorar essa época do ano sem exagerar no açúcar e mantendo uma dieta balanceada. Com uma seleção exclusiva de receitas temáticas, os diversos sabores de whey protein são perfeitos para trazer um toque saudável ao tradicional arraial, sem perder o gosto autêntico e característico dos pratos juninos. Para tornar seu arraial mais saudável, com a ajuda da nutricionista Sandra Regina Oliveira Garcia, da Soldiers Nutrition, listamos algumas receitas para você aproveitar o São João sem sair da dieta. Confira! Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Pralinê Com um sabor de infância e prático de fazer, esse prato típico de festa junina conta com o famoso amendoim crocante coberto com chocolate. A receita é simples, fácil e pode ser feita de uma forma mais saudável. Aprenda!

Ingredientes 1 xícara de chá de amendoins sem sal

sem sal 1/4 de xícara de chá de chocolate amargo picado

1 colher de sopa de óleo de coco

1 scoop de whey protein sabor chocolate belga

Óleo de coco para untar Modo de preparo Espalhe os amendoins em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 10 a 12 minutos. O ideal é que eles fiquem dourados e crocantes. Retire do forno e aguarde esfriar. Em uma panela em fogo baixo, derreta o chocolate amargo com o óleo de coco até formar uma mistura homogênea. Retire do fogo e adicione o scoop de whey protein de chocolate belga e misture até incorporar. Em uma vasilha grande, junte os amendoins com a mistura de chocolate e mexa bem. Espalhe bem os amendoins em uma assadeira untada com óleo de coco e deixe esfriar ou leve à geladeira por cerca de 30 minutos. Sirva em seguida. Canjica (Imagem: Alexandre Camilo Bonato | Shutterstock) Canjica A canjica é um clássico que não pode faltar de jeito nenhum na festa junina e, com essa receita prática, proteica e saudável, você vai querer fazer durante o ano todo. Veja!