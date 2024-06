8 manias curiosas e interessantes dos cachorros 

Os cachorros são animais de estimação extremamente comuns em casas ao redor do mundo, conhecidos por sua lealdade, companheirismo e capacidade de trazer alegria aos tutores. No entanto, mesmo com toda a popularidade e convivência próxima aos humanos, eles continuam a surpreender com uma variedade de comportamentos e manias curiosas e peculiares. Por isso, a seguir, entenda o motivo de alguns hábitos!

1. Inclinar a cabeça

Além de fofo, este é um comportamento em que o cão parece entender o que o tutor está dizendo. Todavia, quando os humanos falam, segundo estudo da Universidade de Eötvös Loránd, na Hungria, o cachorro inclina a cabeça para o lado porque ouve uma palavra com a qual tem familiaridade, ou seja, é significativa para ele e, com isso, redobra a atenção.

2. Enterrar objetos

Muitos cães têm o hábito de enterrar brinquedos, ossos e até alimento. Este comportamento remonta aos seus ancestrais selvagens, que enterravam comida para protegê-la dos outros predadores e, posteriormente, comê-la.