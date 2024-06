5 dicas para definir o tema do quarto do bebê

Preparar o quarto para a chegada de um novo filho é um dos momentos mais especiais para os pais. Além disso, é uma tarefa muito prazerosa e repleta de amor. As opções de temas são inúmeras e variadas, como animais, esportes, personagens, formas geométricas, entre muitos outros.

Por isso, confira 5 dicas que vão te ajudar a encontrar uma temática para o espaço do seu bebê.

1. Opte por temas que transmitem a personalidade da criança

Para a arquiteta e urbanista Marina Belotto, a escolha do tema não deve ser feita visando apenas aquilo que está na moda, para não ser algo sem identidade. Ela sugere optar por algo que esteja relacionado com a história da família, com a expectativa de personalidade da criança e que seja atemporal. “Eu gosto de pensar que escolher o tema reflete muito do emocional daquele momento”, afirma.