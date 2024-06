6 dicas para aplicar a inteligência emocional no trabalho

A inteligência emocional desenvolve a empátia e a resiliência, duas características importantes no ambiente profissional (Imagem: Vanz Studio | Shutterstock) Crédito: EdiCase

A inteligência emocional é a capacidade de reconhecer, compreender e gerenciar nossas próprias emoções, bem como entender e influenciar as emoções dos outros. Pessoas com esse tipo de inteligência tendem a ser mais resilientes, empáticas e eficazes na comunicação, o que melhora significativamente suas interações sociais e profissionais. Segundo Daniel Goleman, jornalista e psicólogo norte-americano, os cinco pilares da inteligência emocional são: Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Conhecer as próprias emoções;

Controlar as emoções;

Automotivação;

Empatia;

Saber se relacionar interpessoalmente. A seguir, descubra como utilizar esses pilares na rotina profissional:

1. Gestão do estresse Reconheça os sinais de estresse em si e use técnicas de relaxamento, como respiração profunda ou pausas curtas, para manter a calma durante situações desafiadoras. Isso ajuda a tomar decisões mais racionais, a manter um desempenho consistente e a focar nas situações ao redor. “A pessoa pode procurar entender o que está lhe causando mais estresse e buscar o controle sobre isso. Fazer psicoterapia regularmente também pode ser citado como um meio de tratamento, dado que o auxílio de um profissional ajuda a evitar maiores desgastes causados pelo estresse”, recomenda a psicóloga Carine Eleutério. 2. Resolução de conflitos Aborde os conflitos com uma atitude empática, buscando entender as perspectivas de todos os envolvidos. Use a comunicação assertiva para expressar seus pontos de vista de maneira clara e respeitosa, facilitando a solução de desentendimentos de forma construtiva.

3. Feedback construtivo Ofereça um feedback construtivo, focando em comportamentos específicos e suas consequências, e oferte sugestões de melhoria. Ao mesmo tempo, esteja aberto a receber feedback sem levar para o lado pessoal, vendo-o como uma oportunidade de crescimento. Pessoas com alta motivação tendem a ser mais comprometidas com seus objetivos (Imagem: FGC | Shutterstock) 4. Motivação e autocontrole Mantenha a motivação mesmo diante de desafios, estabelecendo metas claras e lembrando-se dos objetivos a longo prazo. “Pessoas com alta motivação tendem a ser mais comprometidas com seus objetivos e tendem a serem motivadas por estes”, explica Gisele Hedler, especialista em desenvolvimento humano e pessoal. Além disso, pratique o autocontrole para não reagir impulsivamente em situações de pressão, preservando um comportamento profissional e produtivo. 5. Empatia com colegas Demonstre empatia ao ouvir atentamente os colegas, validando seus sentimentos e mostrando compreensão. Isso fortalece os relacionamentos, melhora a colaboração e cria um ambiente de trabalho mais solidário. “Esta [a empatia] tornou-se uma qualidade essencial para os líderes em 2024, especialmente em um contexto em que as crises, o aumento do custo de vida e a inflação estão afetando diretamente a vida da população”, pontua Gisele Hedler. 6. Adaptação a mudanças Encare as mudanças com uma atitude positiva e flexível, estando disposto a adaptar-se a novas circunstâncias e desafios. Além disso, utilize a inteligência emocional para gerir as próprias reações e ajudar a equipe a se ajustar às transformações de forma harmoniosa.