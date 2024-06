5 dicas para combinar diferentes estilos de decoração

Combinar estilos de décor ajuda a atender às referências dos moradores (Imagem: Henrique Ribeiro | Projeto: PB Arquitetura) Crédito: EdiCase

Quando se faz o planejamento de uma casa ou apartamento, o caminho natural de um projeto é seguir uma linguagem arquitetônica que acompanhará desde a obra até a definição da paleta de cores, mobiliário e objetos decorativos. Muitas vezes, não apenas um único estilo engloba as preferências dos moradores: para atender as referências que cada um almeja, o profissional de arquitetura entra em cena para combinar e fazer do projeto a realização de um sonho. “Quem disse que o décor precisa seguir apenas um único estilo?”, destaca Priscila Tressino, arquiteta do escritório PB Arquitetura. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Abaixo, Priscila Tressino, ao lado do seu sócio, o também arquiteto Bernardo Tressino, e as arquitetas Danielle Dantas e Paula Passos falam sobre a possibilidade de mesclar diferentes estéticas e criar algo exclusivamente único. Confira!

1. Combine estéticas similares Como ponto de partida, a dupla ressalta a importância de listar as preferências e interesses dos moradores. Questões como as cores que mais os agradam e menções que envolvem texturas, papéis de parede, estampas e o design dos mobiliários são alguns dos pontos que ajudam os arquitetos a sentarem para discutir as melhores combinações. “Nada é óbvio e não existe uma ‘receita de bolo’ a ser implementada. Por isso, o visual pode surpreender sempre! Com a nossa prática no escritório, aprendemos que o estilo pessoal de cada cliente, seja pela idade, poder aquisitivo ou o que quer que seja, não dita a regra para o desenvolvimento do projeto. Ouvimos muito cada um deles e criamos tudo atendendo as expectativas que eles nos apresentam”, comenta Bernardo Tressino. É a partir dessas escolhas que a mistura de gostos dá lugar à sintonia de estilos na decoração. Segundo a dupla de profissionais, o processo se torna mais simplificado quando as estéticas possuem características mais similares, como o minimalismo com o industrial. A atenção deve ser redobrada quando os perfis são opostos: nesses casos, é preciso evitar que as duas ‘briguem’ no protagonismo, gerando um ambiente desarmônico.

2. Estabeleça pontos de destaque A adoção de características distintas da decoração pode se fazer presente tanto em um único cômodo ou salpicado pelos demais espaços da residência. A busca pelos contrapontos em equilíbrio sutil é o maior desafio do arquiteto. “A riqueza mora nos detalhes e a grande sacada é apostar em pontos de destaque dispostos com criatividade. A arquitetura de interiores nos abre horizontes para seguir além do óbvio e trabalhar um olhar singular”, esclarece Priscila Tressino. Dentro de uma roupagem atual, ela explica que um exemplo bastante praticado é a aplicação de molduras retas e monocromáticas, assumindo um viés mais moderno. “Substitui muito bem aqueles ‘rococós’ com flor-de-lis dourados que são típicos do clássico”, completa. Combinação entre texturas e materiais é ideal para quem deseja um décor com personalidade (Imagem: Henrique Ribeiro | Projeto: PB Arquitetura) 3. Misture texturas e materiais No geral, a paleta de cores e a escolha dos materiais exercem o papel mais importante no resultado, mas outros diversos pontos de contrastes podem ser trabalhados, como a mistura de texturas, o novo com o antigo, o simples e o elaborado e as formas retas e orgânicas. “O principal é definir aquilo que se sobressairá, bem como o conjunto que será visualizado em segundo plano”, determina Bernardo Tressino. Para quem deseja inserir pitadas de clássico no moderno, os dois enumeram como a decoração pode ser trabalhada:

Materiais nobres como mármore, seda, cristal;

Mobiliário clássico como cadeiras, poltronas, marcenaria provençal e peças herdadas que possam ser revitalizadas;

Adornos: boiseries, lustres e vasos de cristal, estampas românticas com motivos florais e de arabescos, tapeçaria, papel de parede, metais nos tons dourado ou de latão (incluindo os puxadores, gradis e torneiras/misturadores e outros acessórios para cozinhas e banheiros). Longe de investir apenas no preto e branco, eles enfatizam que a criatividade e disposição são essenciais para quem procura um décor com mais de uma identidade. A medida certa para aplicação dos itens resulta em projetos com personalidade única. 4. Invista em peças destaque Investir em peças de destaque é uma estratégia eficaz para unir diferentes estilos em uma decoração coesa, elementos como luminárias modernas, espelhos vintage ou cadeiras de design arrojado, funcionam como pontos focais que atraem o olhar e estabelecem um vínculo visual entre os diversos estilos presentes no ambiente. 5. Utilize itens com história Adicionar itens que tenham significado pessoal e história à decoração de um ambiente é uma maneira poderosa de combinar personalidade e autenticidade no espaço. Quando incorporamos objetos que carregam memórias e histórias, o resultado é um décor que vai além da estética e se torna uma expressão de quem somos. Esses itens podem variar de lembranças de viagens a peças herdadas de família ou, até mesmo, obras de arte locais que ressoam com nossas experiências e emoções.