6 receitas leves e econômicas com carne moída

Em um recipiente, coloque a lentilha e cubra com água. Deixe de molho por 2 horas. Escorra e lave em água corrente. Após, transfira para uma panela, cubra com água, coloque a cenoura e leve ao fogo médio para cozinhar por 40 minutos. Desligue o fogo e reserve.

Em um recipiente, coloque a carne moída, a salsinha, as folhas de hortelã, a cebola, o alho, a pimenta síria, o suco de limão e o sal. Misture até ficar homogêneo. Cubra com um plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos. Após, pegue um pouco de carne e modele no palito de churrasco. Repita o processo com toda a carne e reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Coloque a kafta sobre ela e frite. Sirva em seguida.

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte a carne moída e refogue por 10 minutos. Acrescente a cenoura, a ervilha, o milho-verde e o arroz. Cubra com água e cozinhe até o arroz ficar macio. Tempere com sal e coentro e sirva em seguida.

Pimentão recheado com carne moída

Ingredientes

2 cebolas descascadas e picadas

3 dentes de alho descascados e amassados

1 kg de carne moída

8 pimentões verdes cortados ao meio e sem sementes

cortados ao meio e sem sementes Sal, pimenta-do-reino moída, azeite e orégano a gosto

Salsinha picada para polvilhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte a carne moída e refogue por 10 minutos. Tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano. Recheie os pimentões com a carne moída e coloque sobre uma assadeira untada com azeite. Regue com azeite e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Retire do forno, polvilhe com salsinha e sirva em seguida.

Almôndegas ao molho de tomate

Ingredientes

500 g de carne moída

1 ovo

1/2 xícara de chá de farinha de rosca

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

2 xícaras de chá de molho de tomate

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a carne moída com o ovo, a farinha de rosca, a cebola, o alho, o sal e a pimenta-do-reino. Com as mãos, faça bolinhas com a mistura. Em uma panela, aqueça o molho de tomate em fogo médio e coloque as almôndegas. Cozinhe em fogo baixo por 30 minutos, mexendo ocasionalmente. Sirva em seguida.

Escondidinho de carne moída (Imagem: hlphoto | Shutterstock)

Escondidinho de carne moída

Ingredientes

500 g de carne moída

4 batatas descascadas e cozidas

1 cebola picada

1 tomate picado

picado 1 pimentão picado

2 dentes de alho picados

Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, amasse as batatas até formar um purê. Reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e doure o alho e a cebola. Adicione a carne moída, o tomate e o pimentão e cozinhe por 12 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Em um refratário, faça uma camada de carne e cubra com o purê. Leve ao forno preaquecido a 180 ºC por 30 minutos. Sirva em seguida.