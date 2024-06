Alimentos termogênicos oferecem benefícios ao corpo que passam, muitas vezes, despercebidos (Imagem: Bored Photography | Shutterstock) Crédito: EdiCase

A maioria das dietas enfatiza a importância de reduzir calorias e aumentar a atividade física, mas pouco se fala sobre o papel dos alimentos termogênicos na otimização do metabolismo. Estes, além de aumentarem a taxa metabólica basal, oferecem benefícios ao corpo que passam, muitas vezes, despercebidos. Por isso, confira 7 benefícios dos alimentos termogênicos e como inserir na dieta! 1. Aceleração do metabolismo Os alimentos termogênicos, como pimentas, gengibre e canela, contêm compostos bioativos que aumentam a atividade do sistema nervoso simpático. Esses compostos, como a capsaicina nas pimentas, aumentam a produção de calor pelo corpo, um processo conhecido como termogênese. Isso eleva a taxa metabólica basal (TMB), resultando em maior gasto energético mesmo em repouso. A aceleração do metabolismo significa que o corpo queima mais calorias durante atividades diárias normais, facilitando a manutenção ou perda de peso.

“Quando falamos em acelerar o metabolismo, isso seria aumentar a velocidade com que as reações do nosso corpo ocorrem. Esse aumento, teoricamente, levaria a um maior gasto de energia. No entanto, ele precisa ser significativo para que o emagrecimento ocorra. Além disso, o aumento deve ser mantido, com constância, por um longo período para ter relevância em sua composição corporal”, afirma o nutrólogo Eduardo Rauen. Experimente adicionar uma pitada de pimenta-caiena ou um pedaço de gengibre ralado às suas refeições, como sopas, ensopados e pratos principais. Vale, também, salpicar canela no iogurte durante o café da manhã. 2. Aumento da saciabilidade e redução de ingestão calórica Alimentos termogênicos ajudam a aumentar a sensação de saciedade, reduzindo a ingestão calórica total. A fibra alimentar presente na chia, linhaça, acelga, laranja e couve, por exemplo, contribui para a sensação de plenitude.

“As fibras proporcionam maior saciedade e fazem com que o esvaziamento gástrico seja feito em um maior tempo. Assim, a sensação de fome demora a surgir e, consequentemente, pode levar a uma menor ingestão alimentar”, afirma a nutricionista Roberta Stella. Por isso, experimente adicionar esses alimentos na rotina, como no almoço ou no jantar. 3. Promoção de um microbioma intestinal saudável O microbioma intestinal desempenha um papel crucial na saúde geral, e alimentos termogênicos como o alho e o vinagre de maçã, por exemplo, ajudam nesse quesito. O alho tem propriedades prebióticas, que alimentam as bactérias benéficas no intestino, promovendo um ambiente intestinal equilibrado. Por sua vez, o vinagre de maçã, por ser fermentado, contém probióticos capazes de ajudar a manter a diversidade bacteriana e melhorar a digestão e a imunidade. Assim, use alho em suas receitas diárias, como em molhos, refogados e assados. Utilize, também, vinagre de maçã como tempero para saladas e vegetais ou como ingrediente em marinadas para carnes e peixes. 4. Aumento da quebra de gordura Esses alimentos não apenas aceleram o metabolismo, mas também promovem a lipólise, que é a quebra de gorduras armazenadas no corpo. O chá verde, por exemplo, contém catequinas e cafeína que ajudam na mobilização das células de gordura, aumentando a oxidação de ácidos graxos. A capsaicina nas pimentas também pode aumentar a taxa de lipólise, promovendo a utilização de gordura como fonte de energia. “Isso porque esses alimentos [termogênicos] aumentam discretamente a termogênese, acelerando o metabolismo e melhorando o processo digestivo. Mas não pode haver a ilusão de que esses alimentos irão ‘derreter’ a gordura, pois isso não acontece”, diz a nutróloga Dra. Marcella Garcez, diretora e professora da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN). “A perda de gordura localizada se dá pelo emagrecimento em déficit calórico, ou seja, comendo menos calorias do que se gasta”, acrescenta. Para aproveitar os benefícios, beba uma xícara de chá verde após as refeições ou prepare smoothies. Adicione pimenta-vermelha a sopas, ensopados e pratos de carne e utilize extrato de pimenta em molhos e marinadas.

O chá verde é um famoso antioxidante que ajuda a combater o estresse oxidativo, um dos fatores do envelhecimento celular (Imagem: Grafvision | Shutterstock) 5. Promoção do envelhecimento saudável Alimentos termogênicos como o chá verde e a canela possuem antioxidantes potentes que ajudam a combater o estresse oxidativo, um dos principais fatores do envelhecimento celular. O chá verde é rico em catequinas, enquanto a canela contém polifenóis, ambos conhecidos por proteger as células contra danos e retardar o envelhecimento. “Os antioxidantes na dieta podem desempenhar um papel importante na prevenção do envelhecimento da pele e anexos cutâneos, pois são compostos que ajudam a proteger as células do corpo contra os danos causados pelos radicais livres, moléculas instáveis que podem causar estresse oxidativo, que está associado ao envelhecimento prematuro da pele e a uma variedade de problemas dermatológicos”, explica a Dra. Marcella Garcez.