5 receitas surpreendentes com pistache para experimentar 

O pistache é uma pequena noz verde com um sabor único e levemente adocicado, originária do Oriente Médio e da Ásia Central. Além de ser delicioso, o pistache é uma fonte rica em nutrientes essenciais. Seu sabor distinto torna-o um ingrediente versátil, utilizado em diversas receitas, desde doces até molhos para saladas e pratos salgados.

Em uma tigela, misture a farinha de trigo, o pistache moído, o fermento em pó e uma pitada de sal. Reserve. Na batedeira, bata a manteiga com o açúcar até obter um creme. Adicione os ovos e a essência de baunilha, e bata novamente até ficar homogêneo. Gradualmente, incorpore a mistura de pistache à mistura de manteiga, alternando com o leite, até que todos os ingredientes estejam bem incorporados. Despeje a massa em uma forma untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C e por 35 minutos. Deixe esfriar e desenforme.

Em um recipiente, peneire o açúcar e acrescente a água e o suco de limão. Misture até obter uma calda cremosa. Cubra o bolo e salpique com o pistache. Sirva em seguida.

Sorvete de pistache

Ingredientes

1 xícara de chá de pistache moído

395 g de leite condensado

200 g de creme de leite

1 xícara de chá de leite

2 claras de ovo

Modo de preparo

No liquidificador, bata o pistache, o leite condensado e o leite até obter um creme homogêneo. Reserve. Em outra tigela, bata as claras em ponto de neve. Com cuidado, incorpore o creme de pistache às claras, mexendo delicadamente. Despeje a mistura em um recipiente com tampa e leve à geladeira por 4 horas. Depois, coloque o sorvete na batedeira e bata até ficar cremoso. Volte ao recipiente e leve à geladeira por 2 horas. Sirva em seguida.

Peito de frango com crosta de pistache

Ingredientes

4 peitos de frango

1 xícara de chá de pistache moído

1/2 xícara de chá de farinha de rosca

100 g de queijo parmesão ralado

1 ovo batido

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

2 colheres de sopa de azeite

Azeite para untar

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere os peitos de frango com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em um recipiente, misture o pistache, a farinha de rosca e o queijo parmesão. Reserve. Passe os peitos de frango no ovo batido e, depois, na mistura de pistache. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e frite os peitos de frango até dourar. Transfira para uma assadeira untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 15 minutos. Sirva em seguida.

Biscoito de pistache (Imagem: Tati Liberta | Shutterstock)

Biscoitos de pistache

Ingredientes

1 xícara de chá de pistache moído

moído 1/2 xícara de chá de manteiga

1/2 xícara de chá de açúcar

1 ovo

1 colher de chá de essência de baunilha

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 colher de chá de fermento em pó

1/4 de colher de chá de sal

Manteiga para untar

Pistache moído para decorar

Modo de preparo

Em uma tigela, bata a manteiga com o açúcar até obter um creme. Adicione o ovo e a essência de baunilha, misturando até incorporar completamente. Reserve. Em outra tigela, misture a farinha de trigo, o pistache moído, o fermento em pó e o sal. Aos poucos, adicione à mistura de manteiga, mexendo até formar uma massa homogênea. Depois, com as mãos, modele pequenas bolas com a massa e coloque-as em uma assadeira untada com manteiga. Decore os biscoitos com o pistache moído. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 15 minutos. Sirva em seguida.

Molho de pistache para salada

Ingredientes

1/2 xícara de chá de pistache moído

1/4 de xícara de chá de azeite de oliva

2 colheres de sopa de vinagre de maçã

1 colher de sopa de mel

1 dente de alho picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o pistache, o azeite, o vinagre, o mel e o alho. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Use como molho para saladas verdes ou como tempero para legumes assados.