6 receitas juninas para os dias frios

Caldo verde com calabresa (Imagem: flanoivais | Shutterstock) Crédito: EdiCase

As festas juninas são uma mistura de tradição e sabor. Cada comida carrega uma história, um pedaço da herança cultural que passou de geração em geração, tornando cada refeição um momento especial de celebração e conexão. E para celebrar o período junino, nada melhor do que preparar pratos que exalam calor e conforto. Por isso, selecionamos algumas receitas juninas para você saborear e espantar o frio! Caldo verde com calabresa Ingredientes 6 batatas

1 1/2 l caldo de carne

1 maço de couve-manteiga cortado finamente

2 colheres de sopa de azeite de oliva

200 g de bacon cortado em cubos

Descasque as batatas e corte-as ao meio. Em uma panela, coloque o caldo de carne e leve ao fogo médio para ferver. Adicione as batatas e tampe a panela. Cozinhe em fogo baixo por 20 minutos ou até que as batatas estejam macias. Retire do fogo, transfira tudo para o liquidificador e bata até ficar homogêneo. Coloque o caldo na panela e leve novamente ao fogo alto. Assim que começar a ferver, adicione a couve picada e abaixe o fogo. À parte, aqueça o azeite em uma frigideira em fogo médio e refogue as rodelas de calabresa e os cubos de bacon. Junte à sopa fervente, desligue o fogo e sirva. Cachorro-quente com queijo cremoso Ingredientes 4 colheres de sopa de manteiga

1 cebola cortada em rodelas finas

115 g de queijo cremoso

4 salsichas

4 pães de leite para cachorro-quente

Mostarda a gosto

Água Modo de preparo Em fogo médio, doure, em uma frigideira, as cebolas na manteiga por 15 minutos ou até ficarem macias. Reserve. Em uma panela, coloque o queijo cremoso e leve ao fogo baixo até amolecer. Em outra panela, cubra as salsichas com água e cozinhe por 5 minutos em fogo médio. Em fogo médio, doure os pães em uma frigideira. Em seguida, passe o queijo morno nos pães, coloque a salsicha, as cebolas, a mostarda e sirva em seguida.

Chocolate quente cremoso Ingredientes 1 l de leite

395 g de leite condensado

4 colheres de sopa de chocolate em pó

2 colheres de sopa de amido de milho

1 xícara de chá de chantili

Canela em pó para polvilhar Modo de preparo Bata o leite e o leite condensado no liquidificador até obter uma mistura homogênea. Acrescente o chocolate em pó, o amido de milho e bata até incorporar. Transfira a mistura para uma panela e leve ao fogo médio. Mexa até engrossar. Divida o chocolate quente em canecas e cubra com chantili. Polvilhe com a canela e sirva em seguida. Mané pelado Ingredientes 1 kg de mandioca descascada e ralada

2 xícaras de chá de açúcar

4 ovos

2 colheres de sopa de manteiga

200 ml de leite de coco

100 g de coco ralado

1 colher de sopa de fermento em pó

1 pitada de sal

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar Modo de preparo Em uma tigela grande, misture a mandioca ralada, o açúcar, os ovos, a manteiga, o leite de coco, o coco ralado, o fermento e o sal até ficar homogêneo. Despeje a massa em uma forma untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180°C por aproximadamente 45 minutos, ou até dourar. Deixe esfriar antes de desenformar e servir. Arroz-doce (Imagem: Gaus Alex | Shutterstock)