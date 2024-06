Seriados nacionais são sucesso entre o público e ganharam espaço nas plataformas de streaming (Imagem: Reprodução digital | Rede Globo de Televisão) Crédito: EdiCase

As plataformas de streaming estão repletas de séries brasileiras interessantes e muito bem-produzidas, que definitivamente valem a pena serem assistidas. As produções nacionais têm ganhado destaque e conquistado público tanto dentro quanto fora do Brasil, demonstrando a qualidade e a diversidade das histórias contadas. Por isso, confira 5 séries brasileiras surpreendentes para você assistir! 1. Justiça 2 (Globoplay) "Justiça 2" mostra quatro pessoas presas no mesmo dia buscando por justiça após anos na cadeia (Imagem: Reprodução digital | Rede Globo de Televisão) Escrita por Manuela Dias e com direção artística de José Luiz Villamarim, a série é a continuação de "Justiça", que estreou em 2016. Agora, novas histórias sobre a realidade do sistema carcerário brasileiro são abordadas. A série é ambientada no Distrito Federal e mostra quatro pessoas presas no mesmo dia, que buscam por justiça após 7 anos na cadeia. Balthazar (Juan Paiva) é um entregador acusado de roubo a mão armada, Jayme (Murilo Benício) estuprou a sobrinha, Geisa (Belize Pombal) mata o traficante local para defender sua filha em uma briga e Milena (Nanda Costa) se envolve em um caso de homicídio após roubar um carro.

2. Sob Pressão 5 (Globoplay) A quinta e última temporada de “Sob pressão” traz novos enredos emocionantes sobre o casal Evandro e Carolina (Imagem: Reprodução digital | Rede Globo de Televisão) Dirigida por Andrucha, Mini Kerti, Rebeca Diniz, Julio Andrade e Pedro Waddington, “Sob Pressão 5” apresenta novas histórias e rumos para o casal Evandro (Julio Andrade) e Carolina (Marjorie Estiano). Nesta quinta e última temporada, o médico descobre que o pai, que não via há anos, está internado em um asilo e foi diagnosticado com Alzheimer. Então, ele precisa cuidar do idoso e se reconciliar com alguém que nem se lembra dele. Paralelo a isso, Carolina descobre que tem um câncer de mama e decide esconder do marido, pedindo ajuda para o oncologista Daniel (Emilio Dantas), com quem já se relacionou na época da faculdade. O enredo promete novas emoções e muita reviravolta.

3. 3% (Netflix) “3%” gira em torno de um processo seletivo rigoroso, em que alguns candidatos conseguem passar e ganhar o direito de viver em um lugar paradisíaco (Imagem: Reprodução digital | Boutique Filmes) Estrelada por Bianca Comparato, Vaneza Oliveira e Rodolfo Valente, “3%” tem 4 temporadas e foi a primeira série brasileira a estrear na Netflix. A trama gira em torno de um processo seletivo rigoroso, em que apenas 3% dos candidatos conseguem passar e ganhar o direito de viver em um lugar paradisíaco, chamado Maralto. Na primeira temporada, o Processo e os desafios enfrentados pelos candidatos são abordados, enquanto a segunda aprofunda as tensões entre o Continente, em que a maioria vive na pobreza, e o Maralto. Nas temporadas seguintes, a produção expande seu universo. A terceira sequência foca nas consequências das escolhas feitas pelos personagens e a crescente resistência contra o sistema do Processo. A quarta conclui a saga, mostrando o confronto final entre os habitantes do Continente e do Maralto, além de revelar segredos sobre a verdadeira natureza do Processo e o futuro da sociedade. 4. Cangaço Novo (Prime Video) “Cangaço Novo” narra a história de Ubaldo, um bancário que descobre que é herdeiro de um importante legado no sertão nordestino (Imagem: Reprodução digital | Prime Video e O2 Filmes) Uma série popular entre o público e os críticos, “Cangaço Novo” narra a história de Ubaldo (Allan Souza Lima), um bancário que vive em São Paulo e descobre que é herdeiro de um importante legado no sertão nordestino. Após saber que o pai morreu e que tem duas irmãs no Ceará, o protagonista parte para o nordeste para se despedir do patriarca. Lá, ele se surpreende com o modo de vida da família, mas tudo muda mesmo quando ele precisa decidir entre seguir como o moço da cidade ou virar um cangaceiro nordestino. A segunda temporada da série foi confirmada pelo Prime Video, mas ainda não tem data de estreia.