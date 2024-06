3 pipocas gourmet juninas para fazer e vender

A pipoca gourmet é uma versão aprimorada da tradicional, feita com ingredientes de alta qualidade e técnicas específicas que realçam seu sabor e textura. A chef explica que ela é supercrocante e que, com a receita certa, terá o sabor idêntico ao do produto usado como base. Por exemplo, a pipoca de paçoca tem o sabor idêntico ao doce junino. Além disso, utilizando processos precisos de caramelização e ingredientes naturais, as pipocas mantêm a crocância e o sabor por até um mês.

Pipoca gourmet de paçoca

Ingredientes

50 g de pipoca

30 ml de água

15 ml de vinagre de álcool

200 g de açúcar cristal

1 colher de café de bicarbonato

80 g de paçoca esfarelada

40 g de leite em pó

Modo de preparo

Em um pote com tampa (de mais ou menos 6 litros), coloque a paçoca e o leite em pó. Misture e reserve. Na panela, coloque a água, o vinagre e o açúcar e leve ao fogo médio. Misture os ingredientes. Quando o açúcar derreter, não mexa mais. Deixe no fogo até atingir 145 graus. Você também pode testar o ponto do caramelo pingando um pouco em um copo com água. Ao morder o caramelo com os últimos dentes, ele não pode grudar. Adicione bicarbonato, abaixe o fogo e mexa rápido, adicionando as pipocas. Mexa até as pipocas ficarem todas envolvidas no caramelo. Desligue o fogo e coloque as pipocas imediatamente no pote com a paçoca. Tampe e chacoalhe até as pipocas desgrudarem por completo. Aguarde esfriar e sirva em seguida.

Pipoca gourmet pé-de-moleque

Ingredientes

50 g de pipoca

30 ml de água

15 ml de vinagre de álcool

200 g de açúcar cristal

1 colher de chá de essência de baunilha

1 colher de café de bicarbonato

130 g de amendoim torrado e triturado

Modo de fazer

Em um pote com tampa (de mais ou menos 6 litros), coloque o amendoim e reserve. Na panela, coloque a água, o vinagre e o açúcar e leve ao fogo médio. Misture os ingredientes. Quando o açúcar derreter, não mexa mais. Deixe no fogo até atingir 145 graus. Você também pode testar o ponto do caramelo pingando um pouco em um copo com água. Ao morder o caramelo com os últimos dentes, ele não pode grudar. Adicione bicarbonato, abaixe o fogo e mexa rápido, adicionando as pipocas. Mexa até as pipocas ficarem todas envolvidas no caramelo. Desligue o fogo e coloque as pipocas imediatamente no pote com o amendoim. Tampe e chacoalhe até as pipocas desgrudarem por completo. Aguarde esfriar e sirva em seguida.