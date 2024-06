6 receitas de caldos leves e saborosos para a festa junina

Caldo de inhame com milho-verde (Imagem: nelea33 | Shutterstock) Crédito: EdiCase

É perfeitamente possível preparar e desfrutar de caldos leves durante as festas juninas. Embora essa celebração seja conhecida por pratos tradicionais calóricos e saborosos, é importante lembrar que dá para adaptar as receitas para opções mais saudáveis. Os caldos podem ser feitos com legumes frescos que proporcionam uma refeição nutritiva, rica em fibras e vitaminas, sem comprometer o sabor. Por isso, confira como preparar algumas opções! Caldo de inhame com milho-verde Ingredientes 8 inhames descascados e cortados em cubos

Grãos de 4 espigas de milho-verde cozidas

cozidas 1 cebola descascada e picada

Azeite, tomilho, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água Modo de preparo Em uma panela, coloque o inhame, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macio. Desligue o fogo, espere esfriar, transfira o inhame com a água para um liquidificador e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola, o alho e os grãos de milho-verde e doure. Desligue o fogo e reserve parte do milho-verde. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Em seguida, acrescente o caldo de inhame à panela e tempere com sal e pimenta-do-reino. Leve ao fogo médio para cozinhar por 10 minutos. Se achar que está grosso, acrescente um pouco mais de água. Desligue o fogo, coloque o caldo em um recipiente e sirva com o milho-verde reservado e o tomilho.

Caldo de abóbora e frango Ingredientes 1/2 abóbora japonesa descascada e picada

japonesa descascada e picada 2 colheres de sopa de azeite

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

300 g de peito de frango cozido e desfiado

Sal, coentro picado e pimenta-do-reino moída a gosto

Água Modo de preparo Em uma panela, coloque a abóbora, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Desligue o fogo, espere esfriar, transfira a abóbora com a água para um liquidificador e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e refogue até dourar. Acrescente o frango e refogue por 3 minutos. Junte a abóbora batida e tempere com sal e pimenta-do-reino. Ferva por 5 minutos e sirva em seguida com o coentro. Caldo de cebola Ingredientes 3 colheres de sopa de azeite

2 cebolas descascadas e picadas

3 colheres de sopa de farinha de trigo integral

1 l de caldo de carne caseiro

caseiro Sal a gosto Modo de preparo Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Desligue o fogo, espere esfriar e transfira a mistura para um liquidificador. Acrescente o restante dos ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Disponha a mistura novamente na panela e leve ao fogo médio para aquecer. Sirva em seguida. Caldinho de feijão (Imagem: flanovais | Shutterstock)