Veja como se proteger das doenças respiratórias no inverno

Doenças típicas de inverno podem ser evitadas com medidas preventivas adequadas (Imagem: StoryTime Studio | Shutterstock) Crédito: EdiCase

Com a proximidade do inverno, que começa em 21 de junho no hemisfério sul, as temperaturas diminuem em diversas regiões do Brasil. Com o frio, os riscos de doenças respiratórias, como gripe, resfriado, pneumonia, COVID-19 e viroses, aumentam. Isso porque ficar em espaços fechados para se manter aquecido pode ajudar na propagação dessas doenças. De acordo com a imunologista e pneumologista Larissa Cau Carlet, membro da plataforma de saúde Doctoralia, alguns sintomas característicos das doenças do período devem ser observados atendentemente, especialmente se você já tem algum quadro pré-existente. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Se você já tem rinite e espirra diariamente, é importante estar atento a sintomas adicionais, como febre, dor de cabeça e no corpo, secreção nasal colorida e tosse. Caso esses sintomas apareçam, é aconselhável consultar um médico para diferenciar entre um quadro gripal, sinusite ou algo mais grave”, afirma.

Vacinação ainda é um dos melhores métodos para se proteger das doenças de inverno (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) Vacinas indicadas para evitar doenças respiratórias A especialista pontua que as vacinas recomendadas para evitar complicações respiratórias no inverno incluem a vacina contra a gripe (influenza) e a vacina pneumocócica, que protege contra complicações relacionadas a pneumonias bacterianas. “A vacina contra a gripe (influenza) é recomendada para as pessoas que têm mais de seis meses, e com exceção daqueles que têm contraindicações médicas específicas. Mas também existe vacina contra vírus sincicial respiratório, que são novas no mercado e indicadas especialmente para idosos. Porém, é importante consultar um médico para determinar se a vacina é adequada para cada indivíduo”, diz a imunologista.