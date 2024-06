6 sopas ricas em proteínas para manter a dieta nos dias frios

Os dias frios são o pretexto perfeito para preparar uma deliciosa sopa, principalmente se você está de dieta. Isso porque esse prato é um dos mais democráticos quando se trata de combinações saborosas, nutritivas e ricas em proteínas.

Geralmente preparada com legumes, vegetais e até grãos, as sopas são um atrativo para quem deseja se aquecer, mas também são importantes aliadas para quem quer emagrecer com saúde e ganhar massa muscular, pois fornecem substâncias essenciais para a proteção do organismo e favorecem a hidratação do corpo. A seguir, confira 6 receitas saborosas para turbinar a dieta no frio!

Sopa de ervilha com hortelã

Ingredientes

600 g de ervilha fresca

1 l de caldo de legumes

1/2 xícara de chá de folhas de hortelã picada

Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as ervilhas e o caldo de legumes e leve ao fogo médio para cozinhar até levantar fervura. Desligue o fogo, espere esfriar e transfira para um liquidificador. Adicione as folhas de hortelã e bata até obter uma consistência homogênea. Disponha a sopa novamente na panela e leve ao fogo médio para aquecer. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e sirva em seguida.