5 receitas de fondue para fazer em casa

Veja como preparar versões doces e salgadas para saborear nesta época do ano

O inverno é a estação perfeita para reunir amigos e familiares ao redor de uma mesa repleta de comidas quentinhas e saborosas. E quando se trata de pratos que aquecem o corpo e o coração, o fondue é uma escolha imbatível, principalmente por combinar ingredientes deliciosos, sendo fácil de ser reproduzido em casa. A seguir, confira como preparar algumas opções!

Fondue de chocolate

Ingredientes

200 g de chocolate meio amargo

meio amargo 100 ml de creme de leite

Pedaços de morango, abacaxi, banana e uva a gosto

Modo de preparo

Em banho-maria, derreta o chocolate. Adicione o creme de leite e misture. Após, despeje o doce em taças individuais, espete as frutas com espetos de fondue e mergulhe no chocolate. Sirva em seguida.

Fondue de doce de leite

Ingredientes

160 g de doce de leite

1 xícara de chá de creme de leite

Pedaços de morango a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o doce de leite e leve ao baixo para derreter, mexendo sempre. Desligue o fogo, adicione o creme de leite e misture. Transfira o conteúdo para uma panela de fondue e sirva acompanhado com os morangos.