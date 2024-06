5 áreas profissionais em alta para brasileiros no exterior

Nos últimos anos, temos testemunhado um aumento significativo no número de brasileiros buscando oportunidades profissionais além das fronteiras do país. Itália, Portugal e Espanha têm se destacado como destinos atraentes para trabalhadores em busca de novos horizontes. Mas quais são as profissões que podem levar os brasileiros a se evidenciarem nesses países tão ricos em história, cultura e oportunidades?

“As profissões para brasileiros se destacarem na Itália, Portugal e Espanha são diversas e oferecem um leque de oportunidades para aqueles que estão dispostos a explorar novos horizontes e contribuir para o crescimento e a diversidade dessas sociedades tão acolhedoras”, afirma Rafael Gianesini, co-fundador e CEO da Cidadania4U (empresa de tecnologia especializada em cidadania europeia).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além disso, segundo ele, para brasileiros que desejam explorar as oportunidades, é crucial estar ciente dos requisitos de visto, certificação e equivalências de diplomas necessários. Ademais, investir no aprendizado do idioma local e na compreensão da cultura e do ambiente de negócios pode ser o diferencial para uma integração bem-sucedida e uma carreira próspera no exterior.