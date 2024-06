Veja por que apenas o colágeno não é suficiente para rejuvenescer a pele

O colágeno é conhecido como a "proteína da juventude" e se destaca dentre os procedimentos estéticos mais buscados por pessoas (Imagem: DuxX | Shutterstock) Crédito: EdiCase

Nos últimos anos, a preocupação com a saúde e aparência da pele tem se intensificado, impulsionando a busca por soluções que prometem retardar os sinais do envelhecimento. Entre essas soluções, o colágeno ganhou destaque, sendo amplamente promovido como a “proteína da juventude”. Nesse sentido, procedimentos estéticos, suplementos alimentares e uma infinidade de produtos de beleza focam o estímulo e a reposição de colágeno, criando uma verdadeira obsessão pela alternativa. No entanto, embora o colágeno desempenhe um papel importante na manutenção da firmeza e elasticidade da pele, é importante questionar se essa fixação é suficiente para um rejuvenescimento eficaz. Isso porque o processo de envelhecimento é complexo e multifatorial, e simplificar a sua abordagem gera expectativas irreais e resultados possivelmente insatisfatórios. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “O problema de reduzir o envelhecimento facial ao colágeno é ignorar a natureza multifatorial desse processo. Essa obsessão pelo colágeno cria a impressão de que investir somente em procedimentos e estratégias para estimular a produção dessas fibras é suficiente para reverter ou impedir a progressão de envelhecimento da pele”, explica a dermatologista Dra. Ana Maria Pellegrini, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

Envelhecimento da pele vai além do colágeno A ideia simplista da “proteína da juventude” gera uma expectativa irreal nos pacientes, que passam a crer que o estímulo de colágeno é uma fórmula mágica para o rejuvenescimento. “Não é incomum que os pacientes cheguem ao consultório com reclamações relacionadas à realização de tratamentos estéticos para estimular colágeno que não produziram os resultados esperados no combate aos sinais do envelhecimento”, diz a médica. É claro que as fibras de colágeno desempenham, sim, uma função importantíssima na beleza e saúde da pele e são fundamentais para uma aparência jovial do tecido cutâneo. “O colágeno confere suporte estrutural para a pele, mantendo-a íntegra e firme. Mas, com o envelhecimento, há uma queda natural na produção e qualidade dessas fibras, que também são prejudicadas por fatores como exposição excessiva ao sol, poluição e tabagismo”, ressalta a dermatologista. Garantindo o rejuvenescimento da pele A Dra. Ana Maria Pellegrini esclarece que procedimentos como o ultrassom microfocado e os bioestimuladores de colágeno melhoram a produção e a qualidade dessas fibras, assim combatendo flacidez e rugas. “Além disso, também atuam de maneira preventiva ao criarem uma poupança dessas proteínas da juventude, o que minimiza a perda relacionada ao processo de envelhecimento”, destaca.

Para garantir um rejuvenescimento realmente eficaz e, acima de tudo, natural, é importante, muitas vezes, ir além do estímulo de colágeno. Por exemplo, os preenchedores injetáveis de ácido hialurônico, apesar de todo o estigma que carregam devido à popularização da harmonização facial, também são grandes aliados em protocolos de rejuvenescimento, já que podem repor o volume facial perdido com o passar dos anos. “O volume proporcionado pelos compartimentos de gordura presentes na face também é responsável por sustentar o tecido cutâneo. Mas, devido ao processo de envelhecimento, há uma diminuição desses compartimentos de gordura, que é ainda maior quando associada à variação significativa do peso corporal, resultando em uma queda dos tecidos do rosto”, explica a Dra. Ana Maria Pellegrini. Então, nesses casos, não basta apenas estimular o colágeno, é preciso repor esse volume perdido, papel que os preenchedores injetáveis cumprem de maneira eficaz. “Além da gordura, outro fator que prejudica a sustentação da pele é a reabsorção óssea que ocorre com o envelhecimento, o que também faz com que algumas regiões percam projeção, como as maçãs do rosto, assim afetando o contorno e a harmonia da face. Nesses casos, o preenchimento de ácido hialurônico também pode ser usado”, acrescenta. Existem diferentes tipos de tratamentos estéticos para combater os sinais do envelhecimento (Imagem: Spaskov | Shutterstock) Personalização dos tratamentos estéticos Além do colágeno, outros componentes importantes da pele também sofrem alteração com o processo de envelhecimento. Como exemplos, pode-se citar a elastina, responsável pela elasticidade do tecido cutâneo, e o ácido hialurônico, que contribui com a sustentação e hidratação da pele. “A elastina e o ácido hialurônico também têm sua produção afetada com o passar dos anos. Mas é possível estimular a síntese dessas substâncias pelo organismo com aplicações do biorremodelador facial”, afirma a médica.

Segundo ela, nesse tipo de tratamento é utilizado o ácido hialurônico de alto e baixo peso molecular “que não confere preenchimento, mas, sim, espalha-se pelas camadas da pele para estimular as células a atuarem de maneira mais eficaz na produção de ácido hialurônico, colágeno e elastina. Assim, promove melhora significativa da qualidade da pele, que adquire um aspecto mais hidratado, firme, elástico e com menos sinais do envelhecimento como rugas”. Resultados naturais e satisfatórios A Dra. Ana Maria Pellegrini ressalta que o mais importante é lembrar que, quando o assunto é rejuvenescimento, não existe uma receita milagrosa que pode ser replicada para todas as pessoas. “O estímulo de colágeno é, sim, extremamente benéfico e um grande aliado em protocolos de rejuvenescimento”, afirma. A médica explica que os tratamentos variam de acordo com o grau de envelhecimento e as necessidades de cada paciente. “Sendo muitas vezes combinado com outros procedimentos, como os preenchedores, a toxina botulínica, a radiofrequência microagulhada e os fios de sustentação, e sempre em associação com um estilo de vida saudável e uma rotina diária de cuidados com a pele”, reforça.