Declarações excessivas de amor podem ser sinal de narcisismo

O Dia dos Namorados é uma data especial para todos os casais, um momento em que muitos escolhem para fazer declarações de amor especiais, trocar presentes e passar tempo juntos. No entanto, em alguns casos, essas grandes e constantes demonstrações de afeto refletem um alerta para a saúde mental do parceiro. O comportamento pode ser o conhecido como love bombing, frequentemente ligado ao transtorno de personalidade narcisista.

O que é love bombing?

O love bombing é uma forma de manipulação emocional na qual uma pessoa dá muito carinho, atenção e faz declarações de amor exageradas e constantes ao parceiro. Com o tempo, o manipulador usa esse afeto para controlar o comportamento da outra pessoa, gerando dependência emocional. Isso é comum em relacionamentos abusivos e capaz de causar problemas emocionais sérios à vítima.

O transtorno narcisista por trás do problema

O Dr. Fabiano de Abreu Agrela é pós-PhD em neurociências, membro da Society For Neuroscience nos Estados Unidos e autor do estudo “Narcisismo cultural – danos à saúde mental”, explica que o love bombing se trata apenas de uma das estratégias usadas por pessoas com transtorno de personalidade narcisista para manipular o parceiro.