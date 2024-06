Aprenda ritual com cristais para recuperar a libido

O Dia dos Namorados pode ser uma excelente oportunidade para reacender a paixão e a intimidade no relacionamento. No entanto, muitos casais enfrentam a falta de libido, o que reduz o desejo pela atividade sexual. De acordo com dados do National Health Service (sistema de saúde público do Reino Unido), esse é um problema que afeta 1 em cada 5 homens e uma quantidade ainda maior de mulheres em alguma fase da vida.

A libido é influenciada por diversos fatores, como estado físico, emocional, qualidade do relacionamento ou, até mesmo, por conta de um desequilíbrio no chakra umbilical, também chamado de chakra sexual. Localizado abaixo do umbigo, ele está relacionado com o nosso campo mental.

“Esse chakra afeta o emocional e ajuda nos relacionamentos, não só afetivamente, mas com pessoas. Fisicamente, ele afeta os órgãos sexuais e a libido, pois, nas mulheres, influencia no bom funcionamento do útero e dos ovários, e nos homens, da próstata e dos testículos”, explica a terapeuta holística e especialista em radiestesia Mariana Tortella.