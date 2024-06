10 benefícios da educação bilíngue para o desenvolvimento infantil

Segundo informações da ABEBI (Associação Brasileira do Ensino Bilíngue), a demanda por escolas bilíngues no Brasil tem crescido significativamente nos últimos anos. Entre 2010 e 2020, o número de instituições deste tipo no país aumentou em cerca de 50%. Isso reflete uma crescente conscientização dos pais sobre os benefícios do bilinguismo para o desenvolvimento integral de seus filhos.

Dados da instituição ainda reforçam que a educação bilíngue não apenas prepara os alunos para um mundo globalizado, mas também contribui para uma formação acadêmica mais robusta e um desenvolvimento pessoal mais completo. Tendo isso em mente, Gabriel Frozi, diretor da Rio Christian School, destaca a importância desse tipo de ensino, ressaltando os benefícios e a crescente adoção da educação bilíngue no Brasil. Confira:

1. Desenvolvimento cognitivo

Crianças bilíngues desenvolvem melhores habilidades cognitivas, como resolução de problemas e pensamento crítico.