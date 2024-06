Veja os sintomas do câncer na boca

A boca é uma região suscetível a vários tipos de doenças, uma vez que é porta de entrada para bactérias, microorganismos, bebidas alcoólicas e outros produtos nocivos à saúde. Aftas, gengivites e herpes são alterações comuns e conhecidas pela população. No entanto, algumas lesões persistentes devem ser investigadas, pois podem sinalizar condições mais sérias, como o câncer de boca.

Segundo o médico Dr. Jefferson Medeiros, especialista em oncologia de cabeça e pescoço, esse tipo de tumor, também conhecido como câncer da cavidade oral, afeta diversas áreas da boca, como lábios, bochechas, língua, gengivas e palato (céu da boca).

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), sem contar os tumores de pele não melanoma, o câncer da cavidade oral ocupa a 8ª posição entre os tipos mais frequentes no país. A entidade estima que para cada ano do triênio de 2023 a 2025, surjam novos 15.100 casos, o que representa um risco de quase 7 por 100 mil habitantes.