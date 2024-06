O ”felizes para sempre” é uma escolha diária

Quem nunca desejou, em meio à sua jornada, dividi-la com alguém? Por que nos casamos? Já vou dar um spoiler aqui: talvez a paixão nos leve ao altar, mas é o amor que nos mantém unidos, após a festa. A paixão é um incêndio que não conhece limites, que pula muros, enfrenta o mundo e quebra regras, tudo em nome do seu desejo ardente. Mas esse lugar, conquistado a ferro e fogo, só se sustenta se a paixão amadurecer em amor, evoluindo da posse para o apreço, do querer ter para o querer estar junto.

A paixão nos seduz com a ilusão da perfeição, enquanto o amor nos enraíza na verdade imperfeita de quem somos e daqueles que escolhemos, em um “felizes para sempre” que é menos conto de fadas e mais escolha consciente e diária. Menos flutuar nas nuvens do desejo e mais encontrar direção no amor, que torna a jornada significativa.

A vida também é feita de calmaria

Afinal, a vida não é feita apenas de aventuras eletrizantes; há dias comuns, desafios constantes e trabalho árduo, exigindo mais amor do que paixão, mais atos concretos do que palavras poéticas. Atos simples como lavar a louça, levar o lixo para fora, colocar os filhos para dormir.