4 formas de preparar o ovo para ganhar massa muscular

Aprenda receitas diferentes com esse ingrediente para variar o cardápio e turbinar os resultados do treino

O ovo é um dos alimentos mais versáteis e nutritivos disponíveis no mercado. Muito valorizado por atletas e pessoas que buscam ganhar massa muscular, ele é uma excelente fonte de proteína de alta qualidade.

“Nos ovos, podemos encontrar todos os aminoácidos essenciais de que o nosso organismo necessita para desempenhar as funções vitais, tais como imunidade, transporte de nutrientes, fabricação de hormônios e produção de tecidos. As vitaminas e os minerais presentes também têm funções de regulação e equilíbrio no organismo”, destaca a nutricionista Simone Abreu.

Apesar dos benefícios, se você consome ovos regularmente sabe que é fácil enjoar das versões tradicionais. Uma alternativa para continuar a consumi-los é explorar a variedade de preparo. Abaixo, confira algumas opções para você testar em casa!