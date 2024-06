7 livros para crianças entenderem temas delicados com leveza

Nem só de brincadeiras e risadas é feita a vida das crianças. Cada família conhece realidades diversas e, por vezes, repleta de desafios. Por isso, os pequenos precisam de apoio dos adultos para, aos poucos, se entenderem no mundo, amadurecerem e construírem as próprias visões sobre o contexto que os cerca. Mas nem sempre conversar é uma tarefa simples, principalmente quando os temas são delicados.

A protagonista desta história é uma menina com alopecia devido ao tratamento contra o câncer, que imagina seu cabelo das formas mais criativas diante do espelho. Coberta por flores, algodão ou conchas do mar, a criança sonha com os recomeços mesmo em uma situação adversa. Esta narrativa foi escrita por Ana Paula de Abreu após ela ser voluntária na oncologia pediátrica de um hospital e perceber a importância das histórias de ficção para levar esperança aos pequenos.

2. Carinho não pode ser segredo

“Carinho Não Pode ser Segredo” aborda abuso infantil de forma lúdica (Imagem: Divulgação | Tudo! Editora)

Um livro para cantar com as crianças. Entre imagens coloridas, com personagens que representam diferentes realidades, a obra conversa sobre um tema sensível como o abuso infantil de forma lúdica e leve. Resultado de uma música criada pela influenciadora digital e compositora Elisa Gatti, a Mãe Musical, o projeto conta com apoio do Instituto Liberta e Nação Valquírias, organizações não governamentais que atendem mulheres e seus filhos em situação de vulnerabilidade social.