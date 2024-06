5 dicas para reduzir as cólicas menstruais no frio

No frio, alguns cuidados ajudam a diminuir a cólica (Imagem: Keronn art | Shutterstock) Crédito: EdiCase

As cólicas menstruais são um desafio enfrentado por muitas mulheres. Com a chegada das baixas temperaturas, é frequente observar um aumento na contração dos músculos, incluindo os do útero, o que pode intensificar a dor. Além disso, com o frio, os vasos sanguíneos se comprimem, podendo aumentar as cólicas. Embora os medicamentos de farmácia, como analgésicos e anti-inflamatórios, sejam uma escolha comum para proporcionar um alívio temporário desses desconfortos, existem outras abordagens. A seguir, o ginecologista Dr. Patrick Bellelis, colaborador do setor de endometriose do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, dá algumas dicas para aliviar as cólicas em casa!

1. Compressas de água morna Uma das técnicas mais antigas e mais reconfortantes no período de cólica pode ser explicada pelo fato de o calor ativar o fluxo sanguíneo e amenizar as dores. Para fazer, basta colocar uma bolsa de água morna ou compressa no local das cólicas e deixar por cerca de 15 minutos. É importante proteger a pele do contato direto, posicionando um pano entre a bolsa e a pele, visando evitar queimaduras. 2. Aposte em bebidas quentes As bebidas quentes têm o mesmo efeito da bolsa de água quente, auxiliando no alívio das dores. Porém, evite bebidas com cafeína, que possuem o potencial de agravar as dores em algumas mulheres. Aposte em chás, como de camomila, hortelã, alecrim, louro e lavanda, com propriedades relaxantes, calmantes e anti-inflamatórias. 3. Atenção com a alimentação Alguns alimentos, como doces e comidas mais gordurosas, causam inchaço e retenção de líquido em alguns organismos, aumentando o aparecimento de cólicas menstruais. Por isso, durante o ciclo, é interessante manter uma dieta mais equilibrada, evitando o excesso de açúcares e gorduras, dando prioridade para legumes, verduras, frutas e carnes magras e ingerindo bastante água.