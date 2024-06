5 cortes de cabelo que estarão em alta no inverno

O inverno está chegando e, com ele, novas tendências de cortes de cabelo para aquecer a estação. Ezequiel Blanc, especialista em visagismo e cabeleireiro renomado, compartilha 5 cortes que estarão em alta neste inverno e explica quais são mais indicados para você de acordo com o formato do seu rosto. Confira!

1. Bob Assimétrico

Bob assimétrico é perfeito para quem deseja um visual ousado (Imagem: Michelle Aleksa | Shutterstock)

O bob assimétrico é uma versão moderna do clássico bob, com uma lateral mais longa que a outra. “Este corte é perfeito para quem deseja um visual ousado e contemporâneo. É ideal para pessoas com rosto oval ou quadrado, pois ajuda a suavizar as linhas do rosto”, diz o profissional.