3 receitas de chocolate quente vegano

As bebidas quentes costumam passar a sensação de aconchego e acolhimento que todos amam, principalmente quando está frio. Neste sentido, nada melhor que preparar um delicioso chocolate quente vegano para se aquecer. Por isso, confira 3 receitas gostosas e práticas para aproveitar nesta época do ano.

Chocolate quente com amêndoas

Ingredientes

1 xícara de chá de amêndoas ​

​ 300 ml de água quente

3 colheres de sopa de cacau em pó

1 colher de sopa de manteiga de macadâmia

1 canela em pau

1 gota de essência de baunilha

1 colher de sopa de açúcar mascavo

Água

Chocolate 70% ralado para decorar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as amêndoas, cubra com água e deixe de molho por 8 horas. Após, escorra as amêndoas e transfira para um liquidificador. Adicione a água quente e bata até obter uma consistência homogênea. Coe o líquido obtido, disponha em uma panela e leve ao fogo médio com o cacau em pó, o açúcar mascavo, a canela, a manteiga e a essência de baunilha. Mexa até obter um chocolate quente cremoso. Desligue o fogo, retire a canela, coloque em uma xícara, polvilhe com o chocolate ralado e sirva em seguida.

Chocolate quente com paçoca

Ingredientes

350 ml de leite de aveia

4 colheres de sopa de cacau em pó

5 paçocas amassadas

amassadas 200 g de leite de coco

Paçoca para decorar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite de coco e o cacau e mexa. Adicione o leite de aveia e as paçocas, misture e leve ao fogo médio, mexendo sempre. Ferva por 4 minutos e desligue o fogo. Transfira para uma xícara ou caneca, decore com a paçoca e sirva em seguida.