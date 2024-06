3 dicas para descobrir se você precisa de terapia

A terapia, para além da resolução de conflitos internos, é um hábito saudável para quem precisa ou para quem quer ingressar na jornada do autoconhecimento. Todavia, a pergunta mais comum sobre ela é: todo mundo precisa fazer? A resposta, segundo Alana Anijar, autora do livro Psicologia na Prática e psicóloga especialista em Terapia Cognitivo-Comportamental, é não.

“Não são todas as pessoas que precisam de terapia. Na minha especialidade, por exemplo, trabalhamos com a psicoeducação. Ou seja, ensinamos a pessoa a lidar com seus problemas e resolver as próprias questões”, explica. Apesar de o tratamento não ser uma necessidade para algumas pessoas, ele pode ser feito por quem não precisa. “Talvez, no seu caso, as sessões sejam dispensáveis. Talvez não”, elucida.

Mesmo com essas informações, é possível que ainda haja dúvida. Alana Anijar traz, em seu livro, alguns pontos para saber se você precisa, de fato, de terapia. Veja abaixo!