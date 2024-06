7 benefícios do whey protein e como inseri-lo na dieta

O whey protein auxilia no aumento da massa muscular devido à sua composição rica em aminoácidos essenciais. Quando consumido após o treinamento de resistência, por exemplo, ele proporciona uma rápida disponibilização de aminoácidos aos músculos, facilitando a recuperação e promovendo a hipertrofia.

Abaixo, confira alguns benefícios do whey protein e como consumir corretamente!

O whey protein é um suplemento alimentar derivado do soro do leite. Ele é amplamente conhecido por sua riqueza em proteínas de alta qualidade, contendo todos os aminoácidos essenciais necessários para o corpo humano. Quando consumido, ele é rapidamente digerido e absorvido pelo organismo, o que o torna uma escolha popular entre atletas, fisiculturistas e aqueles que buscam melhorar sua saúde geral.

O whey protein é particularmente benéfico para pessoas com dificuldades digestivas devido à sua alta digestibilidade e biodisponibilidade. Este tipo de proteína é rapidamente absorvido pelo organismo, o que minimiza o desconforto gastrointestinal frequentemente associado a outras fontes de proteína mais difíceis de digerir.

Proteínas são mais saciantes do que carboidratos e gorduras, o que significa que consumir whey protein pode ajudar a reduzir o apetite e a ingestão calórica total, facilitando o controle do peso. Além disso, é conhecido por aumentar o metabolismo, ajudando o corpo a queimar mais calorias durante o processo de digestão e metabolização das proteínas.

“Independentemente de ir à academia ou não, esse suplemento pode ser bem-vindo , sem exageros, na rotina de qualquer pessoa que não tenha contraindicação. Inclusive, é um suplemento de grande valia para prevenir e ajudar a tratar a sarcopenia, auxiliando na manutenção da massa magra, freando a perda de músculos que ocorre com o avanço da idade”, explica a nutróloga Dra. Marcella Garcez.

O whey protein pode fortalecer o sistema imunológico devido à sua rica composição de peptídeos bioativos que desempenham papéis importantes na defesa do organismo. As imunoglobulinas, por exemplo, são anticorpos que ajudam a combater infecções, enquanto a lactoferrina possui propriedades antimicrobianas e anti-inflamatórias.

“As células do nosso corpo estão constantemente sujeitas a danos tóxicos pela formação de radicais livres, que são provenientes de reações que ocorrem na membrana das células, e são responsáveis pela ocorrência de diversas enfermidades e processos degenerativos do organismo humano”, explica o cardiologista Bruno Ganem.

O whey protein pode ajudar a aumentar os níveis de glutationa no corpo, um dos antioxidantes mais potentes e abundantes nas células humanas. A glutationa é importante para a proteção celular contra os danos oxidativos causados por radicais livres, que podem levar ao envelhecimento precoce e ao desenvolvimento de várias doenças crônicas.

O whey protein pode ter um impacto positivo na saúde óssea. “A ingestão adequada de proteínas é vital para sustentar a saúde óssea e garantir sua estruturação adequada, juntamente a outros nutrientes essenciais”, explica a Dra. Iana Mizumukai de Araújo, nutricionista da Associação Brasileira de Avaliação Óssea e Osteometabolismo (ABRASSO). Isso porque as proteínas de alta qualidade ajudam a estimular a produção de colágeno, fundamental na estrutura óssea.

O whey protein pode contribuir para a saúde capilar devido ao seu rico perfil de aminoácidos essenciais, que são fundamentais para a síntese de queratina, a principal proteína estrutural do cabelo. “Oitenta por cento do nosso couro cabeludo é formado por proteínas, e o Whey Protein tem aquelas necessárias para deixar os fios mais fortes e saudáveis”, acrescenta Marcos Kawasaki, dermatologista e fundador da Novofio, clínica de transplantes e tratamentos capilares.

Conforme a farmacêutica Paula Molari Abdo, o sistema imunológico é composto por uma série de células que mantêm a defesa do corpo, protegendo o organismo contra doenças e infecções causadas por agentes externos como bactérias, vírus e parasitas. Quando a imunidade está baixa, o corpo encontra dificuldade para se proteger, deixando o organismo mais exposto às chamadas doenças oportunistas.

Consumo correto de whey protein

Uma das formas mais comuns de consumir o whey protein é misturando uma porção com água, leite ou suco, criando um shake proteico que pode ser consumido como um lanche entre as refeições ou após o exercício para promover a recuperação muscular.

As necessidades diárias de proteína variam de acordo com a fase da vida e as condições de saúde. “Apenas o médico poderá realizar uma avaliação nutricional, levando em consideração fatores como idade, peso, sexo, altura, histórico familiar de saúde e intensidade da atividade física, para recomendar a quantidade ideal de proteína para o seu organismo e a melhor forma de ingeri-la sem colocar sua saúde em risco”, pontua a Dra. Marcella Garcez.