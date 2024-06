11 dicas para apostar em ações de marketing de influência

O marketing de influência explodiu nos últimos anos e tornou-se uma ferramenta essencial para as marcas se conectarem com seu público de forma autêntica e engajada. Mas, para ter sucesso no segmento, é fundamental encontrar os influenciadores certos, desenvolver campanhas autênticas e medir os resultados de forma eficaz.

Para Priscila Caldeira, executiva da área de marketing de influência e fundadora da Allma Conect, a ascensão desse tipo de estratégia nos últimos anos trouxe uma nova perspectiva da publicidade e redefiniu padrões, além de criar expectativas de sucesso para a nova fase da comunicação publicitária.

“Nos últimos anos, as redes sociais tiveram um papel essencial no crescimento dos influenciadores digitais, o que fez que eles se tornassem peças-chave no diálogo das marcas com o público. Eles tendem a passar uma autenticidade e uma credibilidade fundamentais para um público que busca genuinidade nas propagandas, com o objetivo de criar conexões com o que consome”, comenta.