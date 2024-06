O amor está em pequenos hábitos da rotina

O amor está no simples e na rotina (Imagem: autumnn | Shutterstock) Crédito: EdiCase

Acabei de comer um caqui. Pode parecer besteira, mas não é. Toda sexta, passo na feira, no final da manhã e, na época dessa fruta, compro duas caixas de caqui: uma para mim e outra para ele. Alguns dias, combinamos de comer juntos. Então, fazemos uma ligação por vídeo e saboreamos, cada um na sua cozinha, um caqui. Gostamos do tipo que é bem mole, doce e se desfaz facilmente. Outro dia, pesquisando, descobrimos que se chama caqui de Taubaté. Pode parecer besteira, mas não é. Queríamos descobrir para poder ter uma árvore do tal caqui no quintal da casinha, que vamos comprar em breve, no interior de São Paulo. Um lugar para estar e envelhecer, um ao lado do outro.

Semana passada fomos a um festival de música. Pode parecer besteira, mas não é. Assistimos ao show de uma banda canadense que aprendemos a gostar juntos. Chovia. Usamos as capas de chuva que eu havia comprado meses antes para outro show. Ficamos encharcados, pulamos, cantamos e gritamos como se tivéssemos 15 anos. Temos mais de 50.

Seguimos para a casa dele ainda recitando os versos das canções. Depois de um banho quente, dois sanduíches de salame com queijo frios. Um refrigerante para cada um. Pode parecer besteira, mas não é. O pão usado era fresco. Havia comprado na padaria antes de encontrá-lo, porque sei que ele o adora. Há diferentes formas de demonstrar o amor (Imagem: Gonzalo Aragon | Shutterstock) Atos de afeto Sempre que durmo na sua casa, ele prepara café no coador de pano. O suficiente para duas xícaras. Ele pega duas fatias de pão, as preenche com manteiga e esquenta por tempo suficiente, no forno elétrico, para que fiquem levemente crocantes. Pego a geleia na geladeira e passo na minha fatia. Comemos entre goles de café, sorrindo enquanto nossos olhos se encontram, em pé, no meio da cozinha. Pode parecer besteira, mas não é.