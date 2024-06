5 petiscos com frutos do mar para o final de semana

Em um recipiente, coloque os camarões e tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Cubra e deixe descansar por 30 minutos. Em recipientes diferentes, coloque os ovos, a farinha de trigo e a farinha de rosca. Em seguida, passe os camarões na farinha de trigo, nos ovos e na farinha de rosca. Encha uma panela com óleo, suficiente para cobrir os camarões, e leve ao fogo médio para aquecer. Frite até dourar. Escorra em papel-toalha e sirva em seguida.

Embora muitos possam considerar a preparação de pratos com frutos do mar uma tarefa complicada, a verdade é que eles são incrivelmente versáteis e práticos de se cozinhar. Além disso, muitos podem ser facilmente transformados em aperitivos deliciosos. Sendo assim, separamos 5 receitas de petiscos para você preparar na sua casa.

Lula à dorê

Ingredientes

500 g de lula limpa e cortada em anéis

Suco de 1/2 limão

2 dentes de alho descascados e amassados

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

2 xícaras de chá de farinha de trigo

de farinha de trigo 1 rodela de limão

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a lula e tempere com suco de limão, alho, sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em outro recipiente, despeje a farinha de trigo e tempere com uma pitada de sal. Reserve. Em uma frigideira alta, coloque o óleo e uma rodela de limão e leve ao fogo médio para aquecer. Passe os anéis de lula na farinha de trigo e disponha no óleo para fritar até dourar. Retire com uma escumadeira e escorra em papel-toalha. Sirva em seguida.

Espetinho de polvo

Ingredientes

2 kg de polvo limpo

8 dentes de alho descascados e amassados

3 cebolas descascadas e cortadas ao meio

2 tomates sem sementes e picados

sem sementes e picados Sal, vinho branco e azeite a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, coloque as cebolas e disponha o polvo, de modo que ele fique no meio delas. Cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 20 minutos. Desligue o fogo, escorra a água, espere esfriar e reserve o polvo e as cebolas. Em outra panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Junte os tomates, o sal, o vinho branco e o polvo e cozinhe até levantar fervura. Ferva por 5 minutos e desligue o fogo. Após, disponha o polvo sobre uma tábua e, com uma faca, corte-o em cubos, começando pelos tentáculos e finalizando com o tronco e a cabeça. Monte os espetinhos intercalando entre o polvo e as cebolas e grelhe em uma churrasqueira. Sirva em seguida.