O quibe vegano é uma opção versátil e saborosa, ideal para quem busca alternativas à base de plantas sem abrir mão do prazer culinário. Isso porque, tradicionalmente feito com carne moída e trigo para quibe, ele pode ser adaptado para uma versão sem ingredientes de origem animal. Por isso, confira 5 receitas de quibe vegano para fazer em casa! Quibe tradicional Ingredientes 500 g de trigo para quibe

1 xícara de chá de proteína de soja texturizada

1 xícara de chá de cheiro-verde picado

1 xícara de chá de hortelã picada

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

100 ml de azeite

Suco de 1 limão

1 colher de chá de cominho em pó

1 colher de chá de molho de soja

1 batata descascada, cozida e amassada

Em um recipiente, coloque o trigo para quibe, a proteína de soja e o cominho. Cubra com água quente e deixe de molho por uma hora. Depois, esprema em um pano de prato e coloque em um recipiente. Acrescente os demais ingredientes e misture bem. Modele os quibes e coloque-os em uma forma untada com azeite. Leve ao forno preaquecido na temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida. Quibe de lentilha Ingredientes 1 xícara de chá de lentilha

1 xícara de chá de trigo para quibe

1/2 cebola picada

1 dente de alho picado

1/2 tomate cortado em cubos pequenos

1 folha de louro

1 pitada de sal

1 xícara de chá de hortelã

Pimenta-do-reino moída, azeite, tahine, cheiro-verde e cominho a gosto

Água para hidratar Modo de preparo Em um recipiente, coloque a lentilha, cubra com água e deixe de molho por 6 horas. Após, escorra a água, transfira a lentilha para uma panela, coloque a folha de louro e o sal e cubra com água. Leve ao fogo médio e cozinhe até ficar macia. Em seguida, desligue o fogo, escorra a lentilha e reserve. Em um recipiente, coloque o trigo para quibe, cubra com água morna e deixe hidratar por 30 minutos. Depois, esprema em um pano de prato.

No processador, coloque metade da lentilha cozida, o tomate, a cebola, o alho, o tahine, a hortelã, a pimenta-do-reino, o cheiro-verde e o cominho e bata por 5 minutos. Transfira para um recipiente, junte o trigo hidratado e o restante da lentilha e misture bem. Modele o quibe, coloque em uma assadeira untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 180°C por 30 minutos. Sirva em seguida. Quibe de cenoura Ingredientes 3 xícaras de chá de trigo para quibe

1 cebola picada

1 dente de alho amassado

1 tomate cortado em cubos

1 cenoura ralada

Sal, pimenta-do-reino moída, azeite e folhas de hortelã a gosto

Água para hidratar Modo de preparo Em um recipiente, coloque o trigo para quibe, cubra com água morna e deixe de molho por 30 minutos. Depois, esprema em um pano de prato e coloque em um recipiente. Adicione a cebola, o alho, o tomate, a hortelã, a cenoura, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino e misture bem. Disponha a massa em uma assadeira untada com azeite e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 40 minutos. Sirva em seguida. Quibe de abóbora (Imagem: rodrigobark | Adobe Stock)

Quibe de abóbora Ingredientes Quibe 3 xícaras de chá de abóbora cabotiá cozida e amassada

cozida e amassada 1 xícara de chá de trigo para quibe

1/5 de xícara de chá de água quente

3 dentes de alho amassados

1/2 cebola picada

1/4 de xícara de chá de azeite

1 xícara de chá de cheiro-verde picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água morna para hidratar

Azeite para untar Recheio 250 g de tofu

1 colher de sopa de azeite

1/2 xícara de chá de água

Suco de 1 limão

1 colher de sopa de polvilho azedo

Sal a gosto Modo de preparo Quibe Em um recipiente, coloque o trigo para quibe, cubra com água morna e deixe de molho por 15 minutos. Depois, esprema em um pano de prato e reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte a abóbora e tempere com sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde e misture bem. Acrescente o trigo para quibe hidratado e misture bem até obter uma massa homogênea. Espalhe metade do quibe sobre uma assadeira untada com azeite e reserve. Recheio No liquidificador, coloque o tofu, o azeite e a água e bata até obter um creme. Acrescente o polvilho azedo e bata novamente para misturar. Transfira o creme para uma panela e leve ao fogo baixo para cozinhar até ficar grosso, sempre mexendo. Desligue o fogo, adicione o suco de limão e o sal e misture bem. Despeje o recheio sobre o quibe e espalhe. Finalize com o restante da massa e leve ao forno preaquecido a 220 °C por 35 minutos. Sirva em seguida.