4 incríveis lançamentos do Max em junho 

O mês de junho chega com estreias aguardadas no Max. A 2ª temporada de ‘A Casa do Dragão’, por exemplo, promete episódios repletos de tensão e ação, iniciando a luta pelo controle de Westeros. Para os fãs de animação, a série ‘Lupi e Baduki’ mostra uma dupla cheia de energia que traz muita agitação ao vilarejo de Vila Figueira.

O filme acompanha a vida de Lucy (Dakota Johnson) e Jane (Sonoya Mizuno), duas amigas inseparáveis que compartilham tudo uma com a outra. A vida de Lucy sofre uma grande reviravolta quando ela percebe que não se sente atraída por homens, o que explica o fracasso de seus encontros. Com a ajuda e os conselhos de Jane, ela embarca em uma jornada de autodescoberta para abraçar sua verdadeira identidade.

3. A Casa do Dragão (16/06) – 2ª temporada

Na 2ª temporada de ‘A Casa do Dragão’, inicia-se a guerra pelo trono de ferro (Imagem: Reprodução digital | Max)

A série é um spin-off do sucesso “Game of Thrones” e foca na família Targaryen, de onde veio Daenerys, com o intuito de contar o fim da dinastia e o que levou à extinção dos dragões. A 2ª temporada promete muitas cenas de ação, dando início a guerra pelo controle de Westeros entre as casas Targaryen e Hightower.

4. Lupi e Baduki (17/06)

Na animação ‘Lupi e Baduki’, acompanhamos as aventuras da loba-guará e do bicho-preguiça agitando o bairro onde vivem (Imagem: Reprodução digital | Max)

A animação acompanha os melhores amigos Lupi, uma loba-guará, e Baduki, um bicho-preguiça, em suas aventuras na Vila Figueira, onde vivem. Lupi é enérgica e sociável, sempre vivendo o momento, enquanto Baduki é calmo e observador, adorando desvendar mistérios e refletir sobre tudo. Juntos, eles exploraram divertidas e emocionantes histórias, descobrindo que o mundo é vasto, diverso e fascinante.