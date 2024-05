7 dicas para criar e valorizar a sala de TV

Alguns cuidados com a decoração podem deixar a sala de TV mais aconchegante (Imagem: Henrique Ribeiro | Projeto: escritório PB Arquitetura) Crédito: EdiCase

Ao longo dos anos, a TV conquistou mais e mais destaque, se tornando um dos principais meios de comunicação, informação e entretenimento do mundo moderno. Seja para conferir a programação oferecida pelos canais de televisão ou as tantas opções disponíveis nas plataformas de streamings, o aparelho segue presente nas salas. Porém, como aliar conforto e bem-estar durante essas ocasiões? Os profissionais do escritórios PB Arquitetura, Cristiane Schiavoni Arquitetura, Dantas & Passos Arquitetura e Patrícia Penna Arquitetura & Design de Interiores, relacionam as principais dicas que implementam em seus projetos. Confira! Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine 1. Elabore um ambiente relaxante Em muitos projetos, quando um dos objetivos é a boa divisão dos cômodos da sua casa, a criação de uma sala de TV se torna essencial para separar um espaço específico de contemplação e relaxamento cercado pelos equipamentos certos.

“A sala sem TV é mais dedicada à convivência e reunião de pessoas e, por isso, ressalta um décor mais leve composto por sofás, bancos e poltronas. Já o foco da sala de TV é sempre a tela: por isso, nosso processo consiste em elaborar um ambiente concebido com a ideia de relaxamento – desde a disposição do layout até a definição do mobiliário empregado”, explica Priscila Tressino. 2. Avalie as dimensões da sala de TV Segundo os profissionais, o primeiro passo para idealizar a sala de TV consiste em avaliar as dimensões do cômodo. Deve-se considerar aspectos como distância entre o sofá e a televisão, distribuição dos pontos de elétrica, uso de equipamentos de acústica e iluminação especial. Para protagonizar o projeto, o tamanho do equipamento precisa ser compatível com a área do ambiente – tanto por questões de harmonia entre os itens quanto pela comodidade visual. “Não adianta adquirir um aparelho enorme se o espaço é pequeno. É necessário ser compatível e respeitar uma certa distância dos demais objetos”, relaciona Bernardo Tressino.

3. Calcule o tamanho da televisão De acordo com os arquitetos, parâmetros simples direcionam a arquitetura de interiores. No caso da altura, é recomendado que o eixo da TV fique sempre na linha dos olhos – considerando a estatura de uma pessoa na posição sentada, as referências ficam entre 1,20 m e 1,30 m do piso. No quesito distância mínima e máxima, a dupla pontua as dimensões mínimas de 1,5 m e a maior de 2,5 m. Mas como elaborar esse cálculo? Considerando que as telas são indicadas em polegadas, é necessário realizar a conversão em centímetros, em que 1 polegada equivale a 2,54 cm. Acompanhe o exemplo para uma TV de 50″: (50*1,5) * 2,54 = 190,5 cm ou 1,90 m – em distância mínima. (50*2,5) * 2,54 = 317,5 cm ou 3,17 m – em distância máxima. Móveis confortáveis ajudam a compor um ambiente aconchegante (Imagem: Maura Mello | Projeto: escritório Dantas & Passos Arquitetura) 4. Escolha móveis confortáveis e acolhedores Além da televisão, outro direcionamento fundamental envolve a seleção de itens complementares para assegurar o clima confortável. Esta lista inclui um sofá macio e profundo, que pode até ser mais amplo para esticar as pernas.

“Quanto mais acolhedor, melhor. Os modelos retráteis respondem bem para quem dispõe de uma sala pequena. A versão com chaise responde superbem para propostas mais amplas, que podem ser complementadas por pufes, usados tanto para se sentar como apoio para o balde de pipoca”, orienta a arquiteta Paula Passos, do Dantas & Passos Arquitetura. Como uma peça-chave da sala de TV, é indicado que o sofá seja gostoso ao toque, com encosto mais alto e com um estofado que “abrace” o usuário. “O sofá firme não é indicado para essa finalidade, mas para ambientes concebidos para o estar”, indica a arquiteta Danielle. No que se refere às cores dos tecidos, a indicação é adotar tons sobre tons sóbrios, sempre mais fáceis de combinar. Para complementar, um tapete com toque agradável ao pisar, uma iluminação adequada e a inclusão de cortinas e persianas blackout para o controle da luz natural são muito bem-vindas na concepção do home theater com ares de cinema.