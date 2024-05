5 receitas de bolo de chocolate vegano

Os bolos de chocolate são um clássico no café da manhã ou no lanche da tarde. Saborosos e fofinhos, eles são fáceis de fazer e podem ser preparados sem ingredientes de origem animal. Isso porque ovos, leite e manteiga podem ser facilmente substituídos no preparo de massas, caldas e coberturas. Pensando nisso, selecionamos 5 receitas de bolos veganos simples de fazer. Experimente!

Bolo de chocolate com cobertura

Ingredientes

Massa

3 xícaras de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de açúcar

1 xícara de chá de cacau em pó

1 1/2 xícara de chá de água

1/3 de xícara de chá de óleo de coco

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 pitada de sal

Óleo de coco para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Cobertura