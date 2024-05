5 receitas práticas e saudáveis para o feriado

O feriado é a oportunidade perfeita para relaxar, reunir a família e os amigos, e desfrutar de momentos agradáveis. E nada melhor do que complementar essas ocasiões especiais com comidas deliciosas que, além de saborosas, são práticas e saudáveis. Pensando nisso, preparamos uma seleção com 5 receitas que vão facilitar a sua vida na cozinha, sem abrir mão da qualidade e do bem-estar. Confira!

Ravióli recheado com berinjela

Ingredientes

2 berinjelas cortadas em cubos pequenos

em cubos pequenos 2 colheres de sopa de azeite

1 xícara de chá de nozes picadas

1 1/2 de chá de tofu amassado

1 xícara de chá de farinha de trigo integral

1 xícara de chá de farinha de arroz

2 dentes de alho amassados

2 ovos

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

2 colheres de sopa de manjericão picado

3 xícaras de molho de tomate caseiro

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo e de arroz, os ovos e 1 pitada de sal. Misture bem até formar uma massa homogênea. Em seguida, embrulhe a massa em um plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos. Após, retire a massa da geladeira e reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e doure o alho. Em seguida, acrescente a berinjela e refogue por 5 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione as nozes e o tofu, mexa bem e desligue o fogo. Disponha a massa em uma superfície lisa e abra-a com um rolo. Depois, corte em quadrados com 10 cm de cada lado. Coloque o recheio no centro de cada quadrado, dobre a massa ao meio e feche bem as extremidades. Em uma panela grande, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Acrescente o ravióli e uma pitada de sal e cozinhe até ficar al dente. Em outra panela, aqueça o molho de tomate por 4 minutos. Transfira o ravióli para um escorredor. Após a água escorrer totalmente, coloque o ravióli em um prato, cubra-o com o molho de tomate e salpique o manjericão.

Nhoque de ricota com espinafre

Ingredientes

460 g de ricota

2 ovos

1 maço de espinafre refogado e picado

3/4 de xícara de chá de farinha de arroz

250 g de molho de tomate

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Farinha de arroz para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes, exceto o molho de tomate, e misture até obter uma massa homogênea. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos. Após, enfarinhe uma superfície lisa com farinha de arroz e abra a massa sobre ela. Divida em partes iguais, modele no formato de rolinhos e corte em cubos. Depois, disponha os nhoques em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 200ºC por 25 minutos. Retire do forno, regue com o molho de tomate e sirva em seguida.