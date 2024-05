5 dicas para evitar problemas financeiros na sua empresa

No atual cenário econômico, nem sempre é fácil fechar as contas do mês no azul. São muitos os desafios encontrados pelas empresas – em especial pelos CFOs (Chief Financial Officers, ou diretor financeiro), os responsáveis pela administração dos riscos financeiros de um negócio.

São vários os motivos que podem deixar uma corporação no vermelho, como baixo faturamento e receita insuficiente; despesas desnecessárias; mais gastos do que entradas; dificuldade em escolher o modelo de crédito ideal; multas e juros por atrasos de pagamento; e práticas contábeis ineficientes.

Prioridades dos diretos financeiros em 2024

Um levantamento de 2023, realizado pela Gartner, destacou as principais tendências para CFOs em 2024, enfatizando as cinco prioridades dos diretores financeiros: