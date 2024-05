7 livros para entreter e ocupar a mente no feriado 

Se você é da turma que prefere relaxar e passar o feriado de Corpus Christi no sossego do lar, que tal investir em uma boa leitura? Essa é a oportunidade que faltava não apenas para descansar, mas, também, para se aventurar em narrativas épicas, thriller de tirar o fôlego e romances bem-humorados que garantem um quentinho no coração.

Ambientado no subúrbio do Rio de Janeiro, neste romance contemporâneo, a autora Aimee Oliveira narra a história de Vivian, uma jovem da periferia carioca que enfrenta desafios pessoais e profissionais em busca de uma condição de vida melhor. Porém, quando o ex-namorado dela sofre um acidente e é acolhido na casa da moça durante a recuperação, a protagonista precisa lidar com sentimentos do passado enquanto corre atrás dos próprios sonhos.

2. Todas as Minhas Mortes

“Todas as Minhas Mortes” explora temas como sexualidade, amadurecimento e maternidade (Imagem: Reprodução digital | Editora Citadel)

Com uma narrativa visceral e poética, a artista plástica Paula Klien mergulha na essência feminina por meio da protagonista Laví, que renasce repetidamente entre prazeres e dores. Com toques de humor e uma honestidade brutal, este romance de autoficção desafia as convenções sociais e explora temas como sexualidade, amadurecimento e maternidade. Uma leitura intensa e reflexiva, que celebra a resiliência e a complexidade da existência humana.