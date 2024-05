6 receitas de saladas para te ajudar a perder peso

Saladas são poderosas aliadas de quem busca perder peso de maneira saudável. Além de gerarem saciedade, fornecem nutrientes fundamentais para um bom funcionamento do organismo. Quando preparadas da maneira correta, podem ser muito saborosas. Confira abaixo algumas receitas para te ajudar a perder peso!

Salada de lentilha

Ingredientes

1 1/2 xícara de chá de lentilha

2 tomates sem sementes e picado

1 pepino picado

1 pimentão vermelho picado

1 cebola-roxa picada

1/4 de maço de alface lisa fatiado

1/4 de maço de almeirão fatiado

1 colher de sopa de azeite

Suco de 1 limão

Sal, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto

Água

Modo de preparo

Deixe a lentilha de molho em um recipiente com água por 8 horas. Após esse período, escorra e lave-a em água corrente. Em uma panela, cubra a lentilha com água. Leve ao fogo médio e cozinhe por 15 minutos com sal. Desligue o fogo, escorra a água e reserve a lentilha. Em um recipiente, disponha todos os vegetais e a lentilha. Misture bem e tempere com azeite, suco de limão, sal, pimenta-do-reino e orégano. Sirva em seguida.

Salada de frango

Ingredientes

2 peitos de frango cortados em cubos

cortados em cubos 200 g de alface fatiado

10 g de tomates-cereja cortados ao meio

100 g de pepino cortado em rodelas

120 g de queijo branco cortado em cubos

Azeite, sal e suco de limão a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e doure o frango. Tempere com sal. Em uma saladeira, misture os cubos de peito de frango com os demais ingredientes. Tempere com sal, suco de limão, azeite e sirva em seguida.