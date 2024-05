4 dicas de moda para arrasar no inverno

Com o inverno se aproximando, é hora de preparar o guarda-roupa e começar a pensar nos looks para a estação, de maneira a se manter aquecido sem abrir mão do estilo. Nesta época do ano, mesmo com as temperaturas mais baixas, é possível selecionar roupas que não só protegem contra o frio, mas também refletem sua personalidade e gosto pessoal.

Por isso, Cristina Giavina-Bianchi Dabbur, head de estilo e produto da Fillity, marca de vestuário feminino, compartilha quatro dicas de moda para o inverno. Confira!

1. Combine tecidos e estampas

Em relação a tecidos, uma combinação indicada pela estilista para o inverno 2024 é o de seda e couro. “A seda stretch, aquela com elastano na composição, pode trazer estampas variadas, inclusive animal print, e proporcionar suavidade e brilho, característicos do tecido, mas contando com a praticidade e o conforto trazido pelo elastano”, explica.