7 receitas de sopas e caldos para o jantar

Caldo verde (Imagem: homydesignn | Shutterstock) Crédito: EdiCase

Comer sopa no inverno é um verdadeiro prazer que aquece tanto o corpo quanto a alma. É um prato reconfortante, nutritivo e traz uma sensação de aconchego nos dias frios. É uma refeição versátil, podendo ser preparada com uma infinidade de ingredientes, como legumes, carnes, grãos e temperos, que realçam o sabor. No entanto, apesar de seus benefícios, as sopas ainda são alvo de críticas com relação ao jantar, afinal: sopa é jantar ou não? Segundo Tassiane Alvarenga, endocrinologista e metabologista, a sopa é, sim, considerada um jantar e ela pode ser servida como única refeição, principalmente quando preparada com uma variedade de legumes, vegetais e fontes de proteínas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Praticidade para os dias frios A maioria das pessoas deseja praticidade na cozinha, sobretudo no frio. “Diferentemente dos dias de calor, quando na maioria dos casos temos mais disposição para sair de casa, no frio é totalmente o contrário; a vontade de ficar debaixo das cobertas, sem fazer absolutamente nada, é muito maior. Pensando que a preguiça é maior no frio, além da panela de pressão, outros equipamentos também podem facilitar sua rotina nessa estação, como air fryers, grills, mixers e outros”, comenta Scott Ye, CEO da Gaabor (empresa alemã de eletroportáteis).

Pensando nisso, veja 7 receitas para você preparar em poucos minutos e se esquentar no frio! Caldo verde Ingredientes 4 batatas descascadas e cortadas em rodelas

descascadas e cortadas em rodelas 5 xícaras de chá de caldo de galinha

1 colher de sopa de óleo

1 xícara de chá de couve cortada em tiras

1 linguiça calabresa defumada cortada em rodelas

Sal a gosto Modo de preparo Em uma panela de pressão, coloque a batata, o caldo de galinha, o óleo e o sal e leve ao fogo médio para cozinhar até a batata desmanchar. Após, desligue o fogo, espere esfriar e transfira a mistura para um liquidificador. Bata até obter uma consistência homogênea e disponha a mistura novamente na panela. Adicione a linguiça calabresa e leve ao fogo médio novamente até levantar fervura. Acrescente a couve, misture e sirva em seguida. Sopa de abóbora com carne-seca Ingredientes 1/2 abóbora moranga descascada e cortada em cubos

1 cebola descascada e picada

500 g de carne-seca

2 xícaras de chá de caldo de carne

1 colher de sopa de alho descascado e picado

100 g de bacon picado

Pimenta-do-reino moída, azeite e cheiro-verde picado a gosto

Água Modo de preparo Em uma panela, coloque a carne-seca, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar. Troque a água 3 vezes para retirar o sal da carne. Após, transfira a carne para um processador e bata até desfiar. Reserve. Em uma panela de pressão, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Junte a abóbora, a cebola, o caldo de carne e a pimenta-do-reino e tampe a panela. Cozinhe até pegar pressão.

Em seguida, desligue o fogo, espere esfriar, transfira tudo para um liquidificador e bata até obter uma consistência homogênea. Disponha o caldo de abóbora novamente na panela e reserve. Em uma frigideira, coloque o bacon e frite em fogo médio até dourar. Disponha o bacon na panela com o caldo de abóbora, junte a carne-seca e o cheiro-verde e misture. Leve ao fogo médio para cozinhar por 2 minutos e sirva em seguida. Sopa de mandioquinha com alho-poró Ingredientes 1 cebola descascada e picada

1 talo de salsão cortado em cubos

1/4 de xícara de chá de vinho branco seco

1 folha de louro

500 g de mandioquinha descascada e cortada em fatias finas

descascada e cortada em fatias finas Sal, alho-poró fatiado, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto

Água quente Modo de preparo Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola, o salsão e o alho-poró e cozinhe por 5 minutos. Acrescente o vinho e a folha de louro e misture. Junte a mandioquinha, o sal e a pimenta-do-reino e mexa para incorporar. Cubra com a água e cozinhe até a mandioquinha ficar macia. Após, desligue o fogo, espere esfriar, retire a folha de louro, transfira a mistura para um liquidificador e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida. Sopa de tomate (Imagem: etorres | Shutterstock) Sopa de tomate Ingredientes 1/2 cebola descascada e picada

1 kg de tomate cortado ao meio

cortado ao meio 1/2 l de água

4 folhas de manjericão

Sal e folhas de louro a gosto Modo de preparo Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte os tomates, a água, o manjericão, as folhas de louro e o sal e misture. Cozinhe até levantar fervura. Reduza o fogo e cozinhe por 20 minutos. Desligue o fogo, espere a sopa amornar, retire as folhas de louro, transfira para um liquidificador e bata até obter uma consistência homogênea. Peneire a sopa e disponha na panela. Leve ao fogo médio para aquecer. Desligue o fogo, tempere com sal e sirva em seguida. Sopa cremosa de frango com legumes Ingredientes 1 peito de frango cortado em cubos

cortado em cubos 2 colheres de sopa de azeite

2 colheres de sopa de manteiga

1 cebola descascada e picada

2 colheres de sopa de molho de tomate

2 batatas descascadas e cortadas em cubos

2 cenouras descascadas e cortadas em rodelas

1 talo de salsão fatiado

2 xícaras de chá de repolho cortado em tiras

1 1/2 l de água quente

Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto Modo de preparo Em um recipiente, coloque o peito de frango e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha o frango sobre ela e doure. Junte a cebola, o molho de tomate, as batatas, as cenouras, o salsão e o repolho e refogue por 5 minutos. Por último, coloque a água e cozinhe por 1 hora. Desligue o fogo. Finalize polvilhando com a salsinha e sirva em seguida. Caldo de milho-verde Ingredientes 1 batata descascada e cortada em cubos

Grãos de 1 espiga de milho-verde

1 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e amassado

1 colher de sopa de azeite

1 xícara de chá de água

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte a batata, os grãos de milho-verde e a água e cozinhe até as batatas ficarem macias. Desligue o fogo, espere esfriar, transfira para um liquidificador e bata até obter uma consistência homogênea. Disponha o caldo novamente na panela e leve ao fogo médio para aquecer. Desligue o fogo, tempere com sal e pimenta-do-reino e sirva em seguida.