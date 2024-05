5 novidades da Netflix em junho

Junho traz uma série de lançamentos emocionantes para os assinantes da Netflix. Entre os destaques, estão filmes e séries com histórias envolventes que prometem prender o espectador no sofá. Para os fãs de “Sweet Tooth”, chega a terceira e última temporada com mais aventuras de Gus. Há também o documentário “Os Mistérios dos Guerreiros de Terracota”, sobre o primeiro imperador chinês.

Na elitista Jooshin High School, em que os melhores alunos ditam as regras, a chegada de Kang-ha (Lee Chae-min) e seu grupo desencadeia uma reviravolta. Com segredos e rivalidades emergindo, a hierarquia da escola é desafiada. Kang-ha se destaca no meio dos alunos, questionando os valores estabelecidos, enquanto seus colegas enfrentam uma batalha pelo poder. Em meio ao caos, a escola se transforma em um campo de batalha, onde destinos se entrelaçam e uma nova ordem pode surgir.

3. Apaixonada (11/06)

No filme “Apaixonada”, acompanhamos Bia retomar o curso da vida após situações inesperadas (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Esse filme brasileiro, inspirado no livro “Apaixonada aos 40”, de Cris Souza Fontês, conta a história de Beatriz (Giovanna Antonelli). Aos 40 anos, ela lida com a partida de sua filha Júlia (Rayssa Bratillieri), que vai morar no exterior, e, sem tempo para se recompor, recebe o pedido de divórcio de seu marido Alfredo (Danton Mello). Diante de tantas mudanças inesperadas, Bia se sente perdida, mas, com a ajuda dos amigos, começa a retomar o curso de sua vida. Com uma atmosfera leve, o filme retrata situações comuns do universo feminino.

4. Os Mistérios dos Guerreiros de Terracota (12/06)

O documentário “O Mistério dos Guerreiros de Terracota” mostra segredos descobertos por arqueólogos (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

O primeiro imperador chinês, Qin Shihuangdi, que ordenou a construção da Grande Muralha, desejava manter na morte o mesmo poder e riqueza que possuía em vida. Para isso, ele construiu um enorme mausoléu, guardado por mais de oito mil guerreiros modelados artesanalmente em tamanho real, equipados com armaduras de bronze e armas letais. O documentário original da Netflix apresenta, por meio de dramatizações e relatos de arqueólogos, uma análise detalhada da história e dos mistérios que cercam os guerreiros de Terracota, desde sua descoberta há 50 anos.

5. A Academia do Sr. Kleks (19/06)

Em “A Academia do Sr. Kleks”, Ada descobre o poder da imaginação (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Inspirado no romance polonês de mesmo nome, o filme conta as aventuras de Ada (Antonina Litwiniak), neta de um renomado mestre da imaginação, que sempre buscou entender o que poderia ter acontecido com seu pai desaparecido. Ao aceitar o convite para estudar na misteriosa academia do Sr. Kleks, a jovem descobre o poder da imaginação e dos contos de fadas, aproximando-se cada vez mais dos segredos de sua família. Seus recém-descobertos poderes podem ser a chave para salvar a academia do perigo.